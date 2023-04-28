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Франциск прибув до Угорщини: ЗМІ назвали деталі візиту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Франциск прибув до Угорщини: ЗМІ назвали деталі візиту
Папа сідає в літак перед тим, як вирушити до Будапешта
фото: Reuters

Війна Росії проти України і питання міграції будуть головними темами публічних звернень Папи та переговорів із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном

Папа Римський Франциск 28 квітня прибув до Угорщини із триденною поїздкою. Франциск повинен зустрітися з главою угорського уряду Віктором Орбаном в п'ятницю. Очікують, що війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи будуть головними темами публічних виступів Папи та його переговорів з Орбаном. Про це повідомляє агентство Reuters.

Цей візит до Угорщини є першою поїздкою Папи після того, як він потрапив до лікарні з бронхітом у березні. У неділю 30 квітня Франциск очолить месу просто неба перед будівлею парламенту в Будапешті. Франциск виконує обіцянку про офіційний візит до країни після того, як зупинився в Будапешті тільки на сім годин для закриття церковного з'їзду в 2021 році дорогою до Словаччини.

Папа Римський визнав, що на зміст візиту вплинуть поточні події, навіть якщо основною метою буде зустріч з угорськими католиками.

«З нетерпінням чекаю візиту», – написав Віктор Орбан у Twitter.

Президент Угорщини додав, що «у такі неспокійні часи, як наш, важливо пам’ятати, що тримає нас разом, і віра є основою, на якій ми можемо побудувати стабільне майбутнє». Орбан також зазначив, що Угорщина і Ватикан є єдиними двома європейськими державами, які можна назвати «промирними» щодо України.

І Орбан, і Папа Римський закликали до припинення вогню в Україні і переговорів з метою припинення війни. Франциск закликав Україну бути відкритою до діалогу з «агресором» Росією, що обурило багатьох українців. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.

Нагадаємо, Папа Римський говорив, що готовий відвідати Київ, але за умови, що він також приїде і до Москви, додавши, що він або відвідає обидва міста, або жодне з них.

До слова, Папа Римський Франциск прийняв прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня, напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини. Глава уряд подякував понтифіку за гуманітарну допомогу та лікування у ватиканському госпіталі українських дітей.

Теги: Віктор Орбан Угорщина Папа Римський

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