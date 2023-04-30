Папа Римський в Угорщині розцілував ексголову відділу зовнішніх зв’язків РПЦ (фото)

Зустріч ієрархів тривала близько 20 хвилин

Під час свого апостольського візиту до Угорщини 29 квітня Папа Франциск провів приватну зустріч із митрополитом Будапештським та Угорським Іларіоном. Під час зустрічі він розцілував митрополита та його наперсний хрест.

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Про це повідомляє видання Vaticannews.va. Зустріч ієрархів тривала близько 20 хвилин.

Митрополит Будапештський та Угорський Іларіон зустрівся в приватному порядку з Папою Франциском вранці 29 квітня під час його апостольського візиту до Угорщини. Зустріч відбулася в апартаментах апостольської нунціатури, де Папа Франциск тимчасово проживає під час своєї поїздки, і тривала близько 20 хвилин. На зустрічі був також нунцій Майкл Уоллес Банах.

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Єпископ Риму висловив свою повагу до митрополита, обійнявши його, а потім поцілував наперсний хрест, який був на ньому. Після цього він також поцілував митрополита.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, який у п’ятницю, 28 квітня, прибув до Угорщини із триденним візитом, у своїй промові попередив про небезпеку зростання націоналізму в Європі, а також закликав до припинення війни в Україні. Також Понтифік заявив будапештському уряду, що прийняття мігрантів разом з рештою континенту було би справжньою ознакою християнства.