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Скандал із червоними хустинками. Школярі Печерська опублікували офіційну заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скандал із червоними хустинками. Школярі Печерська опублікували офіційну заяву
фото: Печерська РДА
Підлітки виступали з кораловими хустками, а не червоними

У соцмережах почалися обговорення, що школярі Печерського району Києва одягнені у червоні хустинки – з натяком на радянщину. Втім, представники самоврядування відкинули всі звинувачення, пояснивши, що колір хустинок був просто неправильно відображений на фотографіях 

Історія із хустинками учнів Печерського району, що нагадують піонерські краватки, отримала своє продовження. Представники PERL (шкільне самоврядування «Печерська елітна рада лідерів») опублікували офіційну заяву щодо ситуації навколо хустинок лідерів учнівського самоврядування.  

За їх словами, лідери учнівського самоврядування PERL зіткнулися з кібербулінгом через поширення неправдивої інформації. Люди звинуватили їх у носінні червоних хустинок, що наштовхує користувачів мережі на думки про радянщину, але це не так. Вони переконують що жодних червоних хустинок лідери не вдягали, і відкидають всі натяки на радянщину. 

У PERL пояснили, що лідери учнівського самоврядування Печерського району провели захід «Лідерський форум», де були присутні представники лідерства всіх закладів освіти Печерського району, де у кожного з районів є форма певних кольорів.

«Кожен район Києва має свою багаторічну символіку та традиції, серед яких і кольори, що ідентифікують раду лідерів. Кольори PERL – зелений та кораловий. Окрім того, кожен район має свою форму у відповідних кольорах – футболки, кепки, хустинки, світшоти тощо. На кожному заході один із елементів форму вдягається лідерами, залежно від зручності та характеру події», – написали школярі.

Представники самоврядування Печерську опублікували допис про подію з фотографіями. У мережі почалися жваві обговорення, що лідери у червоних хустинках – з натяком на радянщину, але це хибна думка.

«Колір хустинок був рожевий, точніше кораловий. Захід відбувався в приміщенні. Через освітлення може здатися, що колір дещо інший, наприклад, червоний. Але жодних хустинок червоного кольору на лідерах не було. Перед тим, як ЗМІ чи особам поширювати інформацію, просимо детально вивчити питання та ознайомитися з ним. Адже в результаті бачимо фейки та викривлення істини. Учнівська ліга Києва існує з 1998 року, покликана взаємодіяти у форматі трикутника «Вчителі, батьки, діти», щоб впроваджувати зміни і свої погляди задля ефективної реалізації освітнього процесу та його покращення. Те, що ми бачимо – це цькування і кібербулінг», – зазначили школярі.

Нагадаємо, Україна поки не має системного підходу щодо підтримки українських школярів за кордоном і плану дій, що робити з дітьми, які повертаються і ще повернуться до України. Про це в розмові з «Главкомом» розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.Сергій Горбачов розповів, що через те, що діти мусять навчатися у школах тих країн, де вони зараз живуть (за відмову у багатьох країнах доведеться платити великий штраф), більшість батьків обирають місцеві школи, а в українській дитина переходить на сімейну форму навчання чи екстернат. При цьому більшість дітей не володіють мовою країни перебування настільки, щоби навчатися у класах, які відповідають їхньому віку.

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Теги: скандал самоврядування батьки традиції школярі

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