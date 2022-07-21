Вторгнення з території Білорусі. Лукашенко нарешті пояснив, як так сталось (відео)

Олександр Лукашенко виправдав вторгнення військ Росії нібито загрозою з боку України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вчергове продемонстрував словесну еквілібристику, виправдовуючи російське вторгнення в Україну з території Білорусі. У розмові з журналістом AFP білоруський диктатор заявив, що Росія «була змушена оборонятися».

«Навіщо ви розгорнули на кордоні чотири дивізіони? Навіщо ви націлилися проти нас? І зараз ми бачимо, що по нас би завдали цих ударів. Там було дві позиції «Точок-У». Але 120 км.

Росіяни завдавали удари своїми ракетами «Іскандер» для того, щоб убезпечити свої підрозділи. І тоді вони ввели 20 тис. своїх військ, які були на навчаннях, з території Білорусі», – заявив він.

Лукашенко наголосив, що підтримує рішення Росії про вторгнення. Він також визнав, що Білорусь – також агресор у війні проти України.

«Ось чому з нашої території. Але це не означає, що я правий. Я підтримую Росію в тому, що вони вас (звертається до західного журналіста, маючи на увазі «ворожий Захід» – «Главком»). Якби військові Росії пропустили цей момент, вони змушені були б зустріти масований удар з боку військ НАТО. Не України. Зараз не Україна воює, зараз ви там воюєте. Ваші найманці і ваша зброя. Ви ж ще більші агресори, ніж я. давайте уже виходити з однакових принципів і критеріїв. Ви, натовці, – більші агресори, ніж Білорусь», – сказав білоруський диктатор.

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що російського лідера Володимира Путіна дуже лякає надана Україні західна зброя. Самопроголошений президент Білорусі, заявив, що Україні варто сідати за стіл переговорів та і саме в нинішніх умовах вийти з цих переговорів на «більш прийнятних умовах».

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни Олександр Лукашенко став героєм мемів після його обіцянки розповісти «звідки готувався напад на Білорусь». Лукашенко заявляв, що Росія, напавши на Україну, нібито завдала «превентивного удару».

Раніше повідомлялося, що українська розвідка не фіксує формування на території Білорусі наступального російського угруповання, та водночас спостерігається підготовка диверсійно-розвідувальних груп за участю білоруських військовослужбовців.