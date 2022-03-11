Білоруський диктатор затято переконував Путіна, що напад на Україну був виправданий

У Путіна очі на лоб полізли, коли Лукашенко розказав, хто розпочав війну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко затято переконував російського президента Володимира Путіна у тому, що напад на Україну був виправданий. Це відбулося під час нинішньої зустрічі двох глав сусідніх держав, про що свідчить відео, яке з’явилося в мережі.

За словами Лукашенка, Збройні сили України «превентивно почали стріляти, коли ще ми з вами за два дні були у вас вдома».

«Ми це з вами сиділи у гелікоптері. Доповідали постійно. Вони почали. А я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції (збройного вторгнення Росії в Україну – «Главком») не було завдано превентивного удару по позиціях (чотири позиції, я зараз покажу – карту привіз), вони б атакували наші війська – Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Не ми розв’язали цю війну. У нас совість чиста», – зазначив Лукашенко у розмові з Путіним.

Лукашенко зауважив, що за проханням Путіна начебто відновив електропостачання Чорнобильської АЕС, на яку зайшлися російські окупанти.

Весь час доповіді Лукашенка Володимир Путін кивав головою йому у відповідь.

Окремо Лукашенко додав, що Росія і Білорусь вже звикли до санкцій – ще з часів СРСР. Він назвав це «свинством Заходу" та «часом можливостей» для підсанкційних країн.

Разом з тим Путін сказав Олександру Лукашенкові про деякі «позитивні зрушення» на переговорах української та російської сторін

Як повідомляв «Главком», за даними Головного управління розвідки міноборони, президент Росії Володимир Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну.

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.