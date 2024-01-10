Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з пасажирами

«Аш-Шабаб» контролює значні території на півдні і в центрі Сомалі і продовжує нападати на цивільне населення та військові об’єкти

У Сомалі бойовики «Аш-Шабаб» захопили гелікоптер, який належить місії Організації Об'єднаних Націй, після того, як він приземлився на території, утримуваній озброєним угрупованням

Після вильоту гелікоптер був змушений здійснити посадку, ймовірно, через технічну несправність поблизу села Гадун у регіоні Галгадуд. Сомалійське збройне ісламістське угруповання «Аш-Шабаб» захопило гелікоптер ООН разом з екіпажем і пасажирами. Про це повідомляє Al Jazeera, а також міністр безпеки регіону Галмудуг Мохамед Абді Адан.

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Згідно з доповідною запискою, на борту було дев'ять пасажирів, включно з військовослужбовцями і сторонніми підрядниками. Шестеро з них були захоплені «Аш-Шабаб», проте кільком пасажирам вдалося втекти. В ООН зазначили, що всі польоти організації тимчасово призупинені в цьому районі до подальшого повідомлення.

«На борту перебували двоє сомалійців і кілька іноземців. Він також перевозив медикаменти і мав транспортувати поранених солдатів з регіону Гальгудуд», – сказав майор Хасан Алі.

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Співробітник ООН, який побажав залишитися неназваним, повідомив, що гелікоптер належав Місії ООН з надання допомоги в Сомалі (UNSOM), а до складу екіпажу входили п'ять іноземців.

Уряд Сомалі не надав коментарії щодо цієї ситуації.

Бойовики угруповання «Аш-Шабаб» воюють проти уряду Сомалі та міжнародних сил у регіоні із 2007 року. Останніми місяцями уряд Сомалі активізував свою боротьбу проти угруповання.

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