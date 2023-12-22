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«Налагодили, але не афішуємо». Умєров зробив заяву щодо виробництва українських дронів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Налагодили, але не афішуємо». Умєров зробив заяву щодо виробництва українських дронів
Умєров підкреслив, що є плани як виробництва, так і фінансування
фото: Михайло Федоров/Telegram

Міноборони разом з Генштабом ЗСУ вже сформували потреби у безпілотниках на наступний рік 

Уряд розпочав закупівлю БПЛА та FPV-дронів, а Міноборони запустив виробництво безпілотників та боєприпасів до них. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на закритій зустрічі з представниками країн G7 в Києві, пише Арміяinform.

«Ми пріоритезуємо напрямок дронів, ми налагодили виробництво, але не афішуємо це. Ми маємо план виробництва, план фінансування», – заявив він та додав, подробиці планів Уряд не розкриває.

Умєров також пояснив, що разом з начальником Генерального штабу ЗСУ було сформовано потреби в дронах на 2024 рік для забезпечення озвученого Президентом Володимиром Зеленським плану у мільйон безпілотників.

Підсумовуючи перші 100 днів роботи нової команди Міноборони, Умєров підкреслив, що вдалося запустити виробництво боєприпасів для БПЛА. При цьому він зазначив, що РФ використала таку конфіденційність для того, щоб створити наратив, нібито Україна не здатна виробляти дрони.

«Але Міністерство контролює виробництво, і володіє інформацією про те, скільки потрібно дронів армії, де їх виробляти і де їх закуповувати», – додав він.

Міністр прокоментував можливості росіян – він підкреслив, що проблеми для України створює той факт, що деталі до дронів експортуються до країни-агресорки в обхід санкцій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії.

До слова, деякі вітчизняні розробки БПлА є потужнішими за іранські дрони-камікадзе – Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед». Рекорд за дальністю бойового вильоту українських дронів становить приблизно 1 тис. км.

Читайте також: Наступного року Україна виготовить мільйон дронів – Зеленський
Теги: міністр Міноборони Україна безпілотник Рустем Умєров

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