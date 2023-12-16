Україна вирішила 20-річний спір із Румунією

Міждержавний спір стосовно каналу «Дунай – Чорне море» триває ще з 2004 року

Україна та Румунія вирішили багаторічний спір, пов’язаний з облаштуванням глибоководного суднового ходу «Дунай – Чорне море». Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

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Міністр зазначив, що спір стосувався зобов’язань України за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Та повідомив, що його вдалось остаточно залагодити на полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо в Женеві.

«Ми виконали «домашню роботу» і здолали довгий шлях з приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого», – зауважив Стрілець.

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Міждержавний спір стосовно каналу «Дунай – Чорне море» триває ще з 2004 року, відколи Україна запустила плавання каналом в експериментальному режимі.

Для вирішення спору у січні 2005 року на основі Конвенції Еспо була створена Комісія із запиту для формування науково обґрунтованої думки щодо можливих наслідків транскордонних впливів під час реалізації та використання каналу «Дунай – Чорне море».

Нагадаємо, у Румунії офіційно підтвердили падіння російського «Шахеда» на території країни під час нічної атаки Росії на Україну. Під час атаки Росії на Україну, система радіолокаційного спостереження румунської армії зафіксувала можливе порушення повітряного простору. Сигнал було виявлено на малій висоті на маршруті в напрямку району села Грінду Тульчинського повіту. Зранку, в безлюдній місцевості приблизно за 4 км вище за течією від Грінду, було виявлено кратер глибиною 1,5 метра, внаслідок падіння російського «Шахеда».

Згодом Румунія викликає на розмову посла Росії, після падіння безпілотника на території країни.