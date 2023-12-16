Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна вирішила 20-річний спір із Румунією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна вирішила 20-річний спір із Румунією
Спір між країнами тривав через глибоководний судновий хід «Дунай – Чорне море»
фото з відкритих джерел

Міждержавний спір стосовно каналу «Дунай – Чорне море» триває ще з 2004 року

Україна та Румунія вирішили багаторічний спір, пов’язаний з облаштуванням глибоководного суднового ходу «Дунай – Чорне море». Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Міністр зазначив, що спір стосувався зобов’язань України за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Та повідомив, що його вдалось остаточно залагодити на полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо в Женеві.

«Ми виконали «домашню роботу» і здолали довгий шлях з приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого», – зауважив Стрілець.

Міждержавний спір стосовно каналу «Дунай – Чорне море» триває ще з 2004 року, відколи Україна запустила плавання каналом в експериментальному режимі.

Для вирішення спору у січні 2005 року на основі Конвенції Еспо була створена Комісія із запиту для формування науково обґрунтованої думки щодо можливих наслідків транскордонних впливів під час реалізації та використання каналу «Дунай – Чорне море».

Нагадаємо, у Румунії офіційно підтвердили падіння російського «Шахеда» на території країни під час нічної атаки Росії на Україну. Під час атаки Росії на Україну, система радіолокаційного спостереження румунської армії зафіксувала можливе порушення повітряного простору. Сигнал було виявлено на малій висоті на маршруті в напрямку району села Грінду Тульчинського повіту. Зранку, в безлюдній місцевості приблизно за 4 км вище за течією від Грінду, було виявлено кратер глибиною 1,5 метра, внаслідок падіння російського «Шахеда».

Згодом Румунія викликає на розмову посла Росії, після падіння безпілотника на території країни.

Теги: Дунай Україна Румунія плавання міністр Чорне море

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Румунія неодноразово виявляла уламки дронів після атак РФ
Румунія підтвердила падіння збитого «Шахеда» на своїй території
14 грудня, 15:40
Ентон Блінкен зустрівся із Марчелом Чолаку
Румунія побачила для себе можливість у відбудові України
5 грудня, 14:23
Румунія викликала посла РФ через падіння «Шахеда»
Румунія викликала посла РФ через падіння «Шахеда»
14 грудня, 17:06

Події в Україні

Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
На польсько-українському кордоні помер ще один водій
На польсько-українському кордоні помер ще один водій
Україна вирішила 20-річний спір із Румунією
Україна вирішила 20-річний спір із Румунією
Росія оголосила про створення морського дрону «Одуванчик»: ЗСУ відреагували
Росія оголосила про створення морського дрону «Одуванчик»: ЗСУ відреагували
Окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Зеленський провів тригодинне засідання Ставки: подробиці
Зеленський провів тригодинне засідання Ставки: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
У Києві чутно вибухи: працює ППО
18K
Демобілізація в Україні: Безугла назвала можливі терміни
18K
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Скільки населення втратить Україна після закінчення війни: прогноз демографа
9417
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
9298
Як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО: прогноз західних чиновників у CNN

Новини

За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:23
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 03:40
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Чи продовжить Захід підтримувати Україну?». Онлайн-дискусія
Вчора, 19:00
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua