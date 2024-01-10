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Cкільки біженців планують повернутися на батьківщину: офіційні цифри від ООН

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Cкільки біженців планують повернутися на батьківщину: офіційні цифри від ООН
На першому плані у українських біженців – питання безпеки
фото із відкритих джерел

В ООН розповіли, скільки українських біженців планують повернутися на батьківщину

Лише 14% із 5,9 млн українських біженців у Європі планують повернутися на батьківщину найближчим часом, повідомив офіційний представник Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) Метью Солтмарш. Він додав, що більшість громадян України сподіваються колись повернутися, при цьому питання безпеки залишаються для них першочерговими.

«У той час, як більшість сподівається одного разу повернутися в Україну, лише 14% планують зробити це найближчим часом. Питання безпеки залишаються першорядними, поряд з доступом до основних послуг, житла та засобів для існування», – сказав Солтмарш.

За даними УВКБ, 62% українських біженців у Європі складають жінки та дівчатка, а 36% – діти, проте лише 50% дітей-біженців шкільного віку та молоді з України було зараховано до шкіл у приймаючих країнах на початку 2023-2024 навчального року. «Згідно з аналізом УВКБ ООН, від 40% до 60% біженців працездатного віку працюють. Доступ до гідної роботи залишається ключовою потребою. Необхідно усунути існуючі бар'єри – інтенсивну мовну підготовку, визнання кращих навичок, курси підвищення кваліфікації та підбір роботи», – додав представник ООН.

До слова, понад 14,6 мільйонів людей, 40% населення України, цього року потребуватиме гуманітарної допомоги. Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Зазначається, що поточна гуманітарна ситуація, ймовірно, ще більше погіршиться у 2024 році. Це станеться, якщо триватимуть військові дії, а також якщо триватимуть атаки, спрямовані на енергетику та іншу критичну інфраструктуру взимку.

За даними ООН, війна змусила близько 6,3 млн українців виїхати за кордон. Станом на кінець 2023 року в Європі було зафіксовано 5,9 млн біженців з України. Також повідомляється, що 15 січня Управління ООН з координації гуманітарних питань й Управління Верховного комісара ООН у справах біженців планують спільно запустити План гуманітарних потреб і реагування для України, а також Регіональний план щодо біженців на 2024 рік.

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Теги: війна військові кордон населення соцмережі

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