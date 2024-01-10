Cкільки біженців планують повернутися на батьківщину: офіційні цифри від ООН

В ООН розповіли, скільки українських біженців планують повернутися на батьківщину

Лише 14% із 5,9 млн українських біженців у Європі планують повернутися на батьківщину найближчим часом, повідомив офіційний представник Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) Метью Солтмарш. Він додав, що більшість громадян України сподіваються колись повернутися, при цьому питання безпеки залишаються для них першочерговими.

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«У той час, як більшість сподівається одного разу повернутися в Україну, лише 14% планують зробити це найближчим часом. Питання безпеки залишаються першорядними, поряд з доступом до основних послуг, житла та засобів для існування», – сказав Солтмарш.

За даними УВКБ, 62% українських біженців у Європі складають жінки та дівчатка, а 36% – діти, проте лише 50% дітей-біженців шкільного віку та молоді з України було зараховано до шкіл у приймаючих країнах на початку 2023-2024 навчального року. «Згідно з аналізом УВКБ ООН, від 40% до 60% біженців працездатного віку працюють. Доступ до гідної роботи залишається ключовою потребою. Необхідно усунути існуючі бар'єри – інтенсивну мовну підготовку, визнання кращих навичок, курси підвищення кваліфікації та підбір роботи», – додав представник ООН.

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До слова, понад 14,6 мільйонів людей, 40% населення України, цього року потребуватиме гуманітарної допомоги. Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Зазначається, що поточна гуманітарна ситуація, ймовірно, ще більше погіршиться у 2024 році. Це станеться, якщо триватимуть військові дії, а також якщо триватимуть атаки, спрямовані на енергетику та іншу критичну інфраструктуру взимку.

За даними ООН, війна змусила близько 6,3 млн українців виїхати за кордон. Станом на кінець 2023 року в Європі було зафіксовано 5,9 млн біженців з України. Також повідомляється, що 15 січня Управління ООН з координації гуманітарних питань й Управління Верховного комісара ООН у справах біженців планують спільно запустити План гуманітарних потреб і реагування для України, а також Регіональний план щодо біженців на 2024 рік.