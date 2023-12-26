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Нетаньяху озвучив три умови для закінчення війни в Газі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нетаньяху озвучив три умови для закінчення війни в Газі
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
фото з відкритих джерел

Нетаньяху: «США, Велика Британія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угруповання»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав умови, які вважає необхідними для завершення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Гази. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Лідер Ізраїлю зазначив, що США, Велика Британія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угруповання.

Він додав, що для досягнення цієї мети військовий потенціал ХАМАСу має бути демонтований, а його політичне правління над Газою має закінчитися.

Нетаньяху зазначив, що для закінчення війни Ізраїлю необхідно досягти трьох цілей:

  • знищити ХАМАС;
  • демілітаризувати Газу;
  • дерадикалізувати палестинське суспільство.

За словами Нетаньяху, забезпечення умов того, що Газа ніколи більше не використовуватиметься як база нападу на його країну вимагатиме встановлення тимчасової зони безпеки по периметру Сектору та інспекційного механізму на кордоні з Єгиптом.

«Після того, як ХАМАС буде знищено, Газа буде демілітаризована, а палестинське суспільство почне процес дерадикалізації, Газу можна буде відновити, а перспективи ширшого миру на Близькому Сході стануть реальністю», – заявив глава ізраїльського уряду.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль планує вже найближчими днями поглибити бойові дії у Секторі Гази. Війна ще не близька до завершення.

Нагадаємо, у частково визнаній Палестині заявили, що щонайменше 68 людей загинули внаслідок ізраїльського бомбардування табору біженців у місті Магазі в центральній частині Сектора Гази в ніч проти 25 грудня.

Духовенство скасувало святкування у Вифлеємі, де, згідно з християнським вченням, народився Ісус. Це місто на західному березі річки Йордан взяв під контроль Ізраїль. Глава Католицької церкви Папа Франциск, виступаючи напередодні Різдва, заявив, що послання Ісуса про мир заглушається «марною логікою війни» на тій самій землі, де він народився. 

Теги: Німеччина міністр Ізраїль війна Франція Велика Британія ХАМАС місто

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