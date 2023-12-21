Умєров провів розмову з главою міноборони Португалії: подробиці

Умєров наголосив на важливості локалізації оборонної промисловості в Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з главою міноборони Португалії Хеленою Каррейраш. Зокрема, вони обговорили навчання технічного персоналу для F-16. Про це повідомляє Умєров у Twitter.

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«Дякуємо за підтримку, яку Португалія надає Україні. Ми обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16 та участь Португалії», – зазначив український міністр.

Він додав, що наголосив на важливості локалізації оборонної промисловості в Україні. Глава Міноборони запросив португальські компанії до співінвестування у оборонні виробництва України.

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Раніше повідомлялося, що літаки F-16, які передадуть Україні західні партнери, перед використанням мають бути модернізовані, аби гідно відбивати авіацію РФ.

Раніше Ігнат уточнив, що F-16 навряд чи якось допомагатимуть у боротьбі з балістикою.

Нагадаємо, колишній директор головного розвідувального управління при уряді США (ЦРУ) Девід Петреус зазначив, що американські винищувачі F-16 могли б змінити перебіг війни в Україні.

Президент Зеленський під час візиту до Бухаресту заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Політик оголосив, що обговорив це надзвичайно важливе рішення з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом.