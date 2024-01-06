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ООН: Російська агресія негативно впливає на світову економіку

Діана Гасюк
glavcom.ua
ООН: Російська агресія негативно впливає на світову економіку
фото з відкритих джерел

Економіка Німеччини у 2023 році зазнала «технічної рецесії»

Російська війна проти України відчутно впливає на світову економіку, зокрема уповільнює зростання ВВП Європейського Союзу. Про це заявив керівник відділу глобального економічного моніторингу Департаменту ООН з економічних та соціальних питань Хамід Рашид, який представив річну Доповідь про світове економічне становище та перспективи 2024 року, передає «Укрінформ».

Відповідаючи на питання про вплив російської війни на світові економічні тенденції, Рашид зауважив, що наслідки вже відчутні, особливо в Європі. Він зазначив, що економіка Німеччини 2023 року зазнала «технічної рецесії».

«І перспективи цього року досить, я б сказав, похмурі», – додав посадовець ООН.

Зростання ВВП в Європейському Союзі за минулий рік становило близько 0,6%, а наступного року ВВП зросте загалом приблизно на 1,2%, зауважив він.

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України з січня до 15 грудня 2023 р. Україна отримала $38,4 млрд зовнішнього фінансування до загального фонду бюджету. 

Найбільшими кредиторами і донорами України стали: ЄС – сума фінансування $17,9 млрд доларів, Уряд США – $10,9 млрд, МВФ – $4,5 млрд, Уряд Канади – $1,8 млрд. У листопаді-грудні до бюджету було залучено 1,5 млрд євро макро-фінансової допомоги від ЄС, $0,4 млрд гарантованих коштів від Великої Британії, $0,9 млрд від МВФ і майже $1 млрд від Японії. 

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується альтернативний варіант у випадку відсутності консенсусу в блоці. 

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Теги: росія економіка війна агресія фінансування Україна

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