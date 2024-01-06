ООН: Російська агресія негативно впливає на світову економіку

Економіка Німеччини у 2023 році зазнала «технічної рецесії»

Російська війна проти України відчутно впливає на світову економіку, зокрема уповільнює зростання ВВП Європейського Союзу. Про це заявив керівник відділу глобального економічного моніторингу Департаменту ООН з економічних та соціальних питань Хамід Рашид, який представив річну Доповідь про світове економічне становище та перспективи 2024 року, передає «Укрінформ».

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Відповідаючи на питання про вплив російської війни на світові економічні тенденції, Рашид зауважив, що наслідки вже відчутні, особливо в Європі. Він зазначив, що економіка Німеччини 2023 року зазнала «технічної рецесії».

«І перспективи цього року досить, я б сказав, похмурі», – додав посадовець ООН.

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Зростання ВВП в Європейському Союзі за минулий рік становило близько 0,6%, а наступного року ВВП зросте загалом приблизно на 1,2%, зауважив він.

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України з січня до 15 грудня 2023 р. Україна отримала $38,4 млрд зовнішнього фінансування до загального фонду бюджету.

Найбільшими кредиторами і донорами України стали: ЄС – сума фінансування $17,9 млрд доларів, Уряд США – $10,9 млрд, МВФ – $4,5 млрд, Уряд Канади – $1,8 млрд. У листопаді-грудні до бюджету було залучено 1,5 млрд євро макро-фінансової допомоги від ЄС, $0,4 млрд гарантованих коштів від Великої Британії, $0,9 млрд від МВФ і майже $1 млрд від Японії.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується альтернативний варіант у випадку відсутності консенсусу в блоці.