Кулеба: Країни ЄС схвалять €50 млрд для України попри можливе вето Угорщини

Оформлення рішення про 50 млрд євро для України перенесли на початок 2024 року не через вето Угорщини

Країни Європейського союзу підтримають рішення про виділення 50 млрд євро для України, незважаючи на можливе вето з боку Угорщини. Про це повідомив в інтерв'ю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що рішення щодо надання 50 млрд євро Україні було відкладено до початку 2024 року не через можливе вето Угорщини. Таким чином, 26 держав ЄС хотіли дати час Будапешту, щоб домовитися про приєднання до виділення коштів, оскільки «в ЄС не хочуть ситуації, коли постійно приймається рішення без однієї країни».

«Рішення про те, що Україна отримає ці гроші, буде. Питання залишилося одне: чи зроблять це 27 країн разом – усі члени ЄС включно з Угорщиною, і Угорщині дали місяць на проведення додаткових переговорів, – чи ці гроші виділять 26 країн Європейського союзу без Угорщини», – уточнив міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він додав, що питання у внутрішній єдності блоку. І зараз 26 країн докладають усіх зусиль, щоб його зберегти. Але якщо цього не вдасться, то «гроші все одно буде виділено».

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України привітало досягнення на саміті ЄС принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Стало відомо, що уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.

Згодом Європейська комісія вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.

Як повідомлялося, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу. .