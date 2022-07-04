Велика Британія вводить нові санкції проти Білорусі

Санкції стосуються імпорту та експорту товарів

Через те, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка продовжує активно сприяти вторгненню російського диктатора Володимира Путіна в Україну, Велика Британія запроваджує нові санкції проти Білорусі. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

Санкції стосуються імпорту та експорту товарів на суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Це включає:

експорт товарів нафтопереробки;

експорт компонентів передових технологій, таких як ті, що використовуються у квантових обчисленнях;

експорт предметів розкоші, включаючи британські витвори мистецтва та дизайнерські сумки;

імпорт білоруського чавуну та сталі.

Уряд Британії також обмежує доступ Білорусі до британського сектора фінансових послуг світового класу, забороняючи більшій частині білоруських компаній випускати боргові зобовʼязання та цінні папери у Лондоні.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії може конфіскувати заморожені російські активи у країні та перерозподілити їх між жертвами війни Росії в Україні.

Нагадаємо, українські правоохоронці наклали арешт на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам Росії та Білорусі.