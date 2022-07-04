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    Події в Україні

    Велика Британія вводить нові санкції проти Білорусі

    Велика Британія вводить нові санкції проти Білорусі
    фото ілюстративне

    Санкції стосуються імпорту та експорту товарів

    Через те, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка продовжує активно сприяти вторгненню російського диктатора Володимира Путіна в Україну, Велика Британія запроваджує нові санкції проти Білорусі. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

    Санкції стосуються імпорту та експорту товарів на суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Це включає:

    • експорт товарів нафтопереробки;
    • експорт компонентів передових технологій, таких як ті, що використовуються у квантових обчисленнях;
    • експорт предметів розкоші, включаючи британські витвори мистецтва та дизайнерські сумки;
    • імпорт білоруського чавуну та сталі.

    Уряд Британії також обмежує доступ Білорусі до британського сектора фінансових послуг світового класу, забороняючи більшій частині білоруських компаній випускати боргові зобовʼязання та цінні папери у Лондоні.

    Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії може конфіскувати заморожені російські активи у країні та перерозподілити їх між жертвами війни Росії в Україні.

    Нагадаємо, українські правоохоронці наклали арешт на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам Росії та Білорусі.

    Теги: Білорусь росія окупанти санкції експорт війна імпорт Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Велика Британія вводить нові санкції проти Білорусі