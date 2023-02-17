США «дали добро» на удари українців по російських об'єктах у Криму

Російські військові об’єкти в окупованому Криму США розглядають як легітимні цілі для української армії

США підтримують удари України по російських військових об'єктах у Криму. Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії у вашингтонському Фонді Карнегі, повідомляє BBC.

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Відповідаючи на запитання ведучого, чи не побоюються у Вашингтоні перетнути будь-які проведені Кремлем «червоні лінії», надаючи підтримку Україні, зокрема якщо у Києві вирішать повернути військовим шляхом захоплений Росією у 2014 році Крим, заступник голови американської дипломатії сказала, що США ніколи не визнавали Крим російським та Україні належить вся її територія в межах міжнародно визнаних кордонів.

За словами Нуланда, після окупації Криму Росія перетворила півострів на свій військовий плацдарм, розташувавши там бойові потужності, склади озброєнь і командні центри, які загрожують і загрожуватимуть безпеці України доти, доки там перебувають.

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Ці військові об'єкти, які Росія розмістила в Криму, США розглядають як легітимні цілі для української армії та підтримують завдання українською армією ударів по них, сказала заступник держсекретаря.

«Це законні цілі. Україна завдає по них ударів. І ми підтримуємо це. Україна ніколи не буде в безпеці, поки Крим - як мінімум - не демілітаризований», - сказала Нуланд.

При цьому Нуланд додала, що перш ніж підійти до питання Криму, українським військовим необхідно ще повернути значні території. «І саме на цьому вони зараз зосереджені», - сказала вона.

Раніше в адміністрації Байдена повідомили, що повернення Україною Криму є «червоною лінією» для Путіна і це загрожує серйозною ескалацією. Однак там не заперечують право України відвоювати півострів. Так, держсекретар Ентоні Блінкен розкрив, що США не особливо заохочують Україну повертати Крим, але рішення «виключно за Києвом».

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Сполучені Штати Америки вже сьогодні опікуються не лише зброєю, яку вони нададуть Україні на полі бою прямо зараз, але й на ту, яка нашій країні знадобиться для подальшого стримування ворога, коли війна закінчиться.