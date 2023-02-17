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США «дали добро» на удари українців по російських об'єктах у Криму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США «дали добро» на удари українців по російських об'єктах у Криму
Росія перетворила Крим на військову базу
фото з відкритих джерел

Російські військові об’єкти в окупованому Криму США розглядають як легітимні цілі для української армії

США підтримують удари України по російських військових об'єктах у Криму. Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії у вашингтонському Фонді Карнегі, повідомляє BBC.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи не побоюються у Вашингтоні перетнути будь-які проведені Кремлем «червоні лінії», надаючи підтримку Україні, зокрема якщо у Києві вирішать повернути військовим шляхом захоплений Росією у 2014 році Крим, заступник голови американської дипломатії сказала, що США ніколи не визнавали Крим російським та Україні належить вся її територія в межах міжнародно визнаних кордонів.

За словами Нуланда, після окупації Криму Росія перетворила півострів на свій військовий плацдарм, розташувавши там бойові потужності, склади озброєнь і командні центри, які загрожують і загрожуватимуть безпеці України доти, доки там перебувають.

Ці військові об'єкти, які Росія розмістила в Криму, США розглядають як легітимні цілі для української армії та підтримують завдання українською армією ударів по них, сказала заступник держсекретаря.

«Це законні цілі. Україна завдає по них ударів. І ми підтримуємо це. Україна ніколи не буде в безпеці, поки Крим - як мінімум - не демілітаризований», - сказала Нуланд.

При цьому Нуланд додала, що перш ніж підійти до питання Криму, українським військовим необхідно ще повернути значні території. «І саме на цьому вони зараз зосереджені», - сказала вона.

Раніше в адміністрації Байдена повідомили, що повернення Україною Криму є «червоною лінією» для Путіна і це загрожує серйозною ескалацією. Однак там не заперечують право України відвоювати півострів. Так, держсекретар Ентоні Блінкен розкрив, що США не особливо заохочують Україну повертати Крим, але рішення «виключно за Києвом». 

Сполучені Штати Америки вже сьогодні опікуються не лише зброєю, яку вони нададуть Україні на полі бою прямо зараз, але й на ту, яка нашій країні знадобиться для подальшого стримування ворога, коли війна закінчиться. 

Теги: Крим росія війна окупація США ЗСУ

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