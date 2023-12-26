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США атакували об'єкти «Хезболли» в Іраці у відповідь на обстріл

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

25 грудня на півночі Іраку американські військовослужбовці були атаковані безпілотником з одностороннім керуванням

Американська армія завдала удару по об'єктах угруповання руху «Катаїб Хезболла». Атака стала відповіддю на удар безпілотником по американській базі в Іраку. Про це повідомила спікерка Білого дому Ендріен Вотсон.

Зазначається, що вранці 25 грудня на півночі Іраку американські військовослужбовці були атаковані безпілотником з одностороннім керуванням. Внаслідок удару троє військових були поранені, один із них перебуває у важкому стані.

Відповідальність за атаку взяло на себе ополчення «Катаїб Хезболла» та пов'язані з ним угруповання, що діють під егідою підтримуваних Іраном бойовиків.

У відповідь, президент США Джо Байден наказав міністерству оборони підготувати варіанти відповіді.

«Варіанти були озвучені президенту під час телефонної розмови з міністром оборони Ллойдом Остіном і членами президентської команди з національної безпеки. Під час розмови президент наказав завдати ударів по трьох об'єктах, що використовуються «Катаїб Хезболла» і пов'язаними з нею групами, зосередившись на діяльності безпілотних літальних апаратів», – повідомляє Білий дім.

Раніше повідомлялося, що американські військові зазнали чотирьох атак з боку Іраку та Сирії 23 листопада  із застосуванням ракет і озброєних безпілотних літальних апаратів, але обійшлося без втрат або пошкоджень інфраструктури.

Теги: армія військові президент

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