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Шойгу заявив про захоплення Мар'їнки: ЗСУ відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шойгу заявив про захоплення Мар'їнки: ЗСУ відреагували
Росіяни продовжують вкиди про повне взяття Мар'їнки
фото: з відкритих джерел

Бої за місто тривають, говорити про повне захоплення  Мар'їнки некоректно

Наразі бої за Мар'їнку Донецької області тривають, росіяни досі не окупували місто. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону. 

«Бої за Мар'їнку тривають, зараз наші військові перебувають в адміністративних межах Мар'їнки, але місто повністю знищене. Говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно», – наголосив він.

Нагадаємо, міністр оборони країни-агресорки  Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито окупувала Мар'їнку на Донеччині.

Як зазначається, Шойгу на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що нібито російсько військові окупували Мар'їнку.

Диктатор у свою чергу зазначив, що нібито із «взяттям» Мар'їнки російські окупанти відсувають від Донецька бойові українські підрозділи.

Тим часом у Генштабі повідомляли сьогодні вранці, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області – тут наші захисники відбили п'ять атак росіян.

Теги: ЗСУ війна Донеччина військові окупація росіяни

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