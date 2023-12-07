Українці сперечаються через памʼятник Герою Мацієвському в Києві

Мати загиблого військового біля його монументу

Скульптура є майже точною копією воїна – це налякало деяких користувачів соцмереж

У Києві відкрили памʼятник Герою України Олександру Мацієвському. Скульптура є майже точною копією воїна, її встановили на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», аби вшанувати пам’ять полеглого захисника.

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Автори пам'ятника працювали над проєктом понад два місяці. Аби створити реалістичну скульптуру та передати погляд загиблого Героя, вони використовували пластилін, глину, силікон та комп’ютерні технології.

Пам'ятник створили майстри Олег Цьось та Альбіна Сафонова фото з відкритих джерел

У соцмережах думки щодо пам'ятника розділилися, частині людей не сподобалася скульптура. Серед основних мінусів, за словами коментаторів, реалістичність пам'ятника воїну та його локація для розміщення.

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Користувачі соцмереж скаржаться на реалістичність пам'ятника та його місце розташування фото: скріншот

Користувачі соцмереж відреагували на памʼятник Герою України Олександру Мацієвському в Києві фото: скріншот

Своєю думкою також поділився режисер Костянтин Кляцкін. Він наголосив, що через памʼятник проходять військові, тож для них це може бути доволі травматично.

Деякі українці не зрозуміли для чого скульптуру створили настільки реалістичною та помістили в скляний куб. Також переймаються і почуттями матері загиблого військового.

Проте були й ті люди, котрим сподобався пам'ятник, без дорікань на надмірну реалістичність чи місце розташування скульптури.

Соцмережі відреагували на пам'ятник у Києві фото: скріншот

Користувачі відреагували на скульптуру воїна фото: скріншот

Деякі користувачі пригадали памʼятники встановлені у часи Радянського Союзу.

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Нагадаємо, 6 грудня, у День Збройних сил України в Києві відбулось урочисте відкриття пам’ятника Герою України Олександру Мацієвському. На події були присутні родичі загиблого захисника: мати Параска Мацієвська-Демчук та дружина Юлія Мацієвська.

Раніше повідомлялося, що у Ніжині з'явився пам’ятник на честь розстріляного Героя Олександра Мацієвського.