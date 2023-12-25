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Ізраїль атакував табір біженців у Газі: щонайменше 70 загиблих

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль атакував табір біженців у Газі: щонайменше 70 загиблих
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Речник міністерства Ашраф Аль-Кідра заявив, що те, що відбувається в таборі Магазі – це масове вбивство

Щонайменше 70 осіб загинули під час ізраїльської атаки на табір біженців Аль-Магазі у центрі Сектора Гази у неділю. Про це інформує CNN з посиланням на  Міністерство охорони здоров'я Сектора Гази, яким керує ХАМАС.

Відео, опубліковане палестинським Червоним Півмісяцем, показує, як кілька поранених осіб з табору доставляють до машин швидкої допомоги.

Речник міністерства Ашраф Аль-Кідра в телеграм-пості на акаунті міністерства написав, що те, що відбувається в таборі Магазі – це масове вбивство, яке відбувається на переповненій площі, де живуть люди.

У відповідь на запит журналістів Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що отримала повідомлення про інцидент у таборі, яке зараз перевіряє: «Незважаючи на виклики, які створюють терористи ХАМАС, що діють у цивільних районах Сектора Гази, ЦАХАЛ дотримується норм міжнародного права, в тому числі вживає можливих заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню».

ЦАХАЛ стверджує, що ХАМАС приховує терористичну інфраструктуру в цивільних установах в Секторі Гази і навколо них, включаючи табори біженців і лікарні.

Незважаючи на міжнародну критику з боку деяких найвірніших союзників Ізраїлю через збільшення кількості жертв серед цивільного населення в Секторі Гази, Ізраїль не змінив курс щодо військового переслідування ХАМАСу.

Раніше повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАС на півночі Сектора Гази.

До слова, Ізраїль розглядає можливість надання імунітету лідерам ХАМАСу в Секторі Гази в обмін на завершення війни. 
 

Теги: обмін табір населення ХАМАС вбивство армія Ізраїль

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