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Росія знайшла партнера, з яким може створити газовий хаб

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія знайшла партнера, з яким може створити газовий хаб
Росія та Туреччина готуються до реалізації нового газового проекту
фото із відкритих джерел

Росії стратегічно вигідно розпочати розбудову газового хабу у Туреччині

Домовленості щодо реалізації газового хаба в Туреччині буде досягнуто найближчим часом, сказав віце-прем'єр Росії Олександр Новак. Про це пише Moscow Times.

«Щодо газового хаба, йде щільна взаємодія між «Газпромом» і компанією Botas, сьогодні розробляється дорожня карта. Турецька делегація планує прибути до Санкт-Петербурга для того, щоб ознайомитися з напрацюваннями «Газпрому» в цій галузі. І я впевнений, що буде вже найближчим часом досягнуто домовленості щодо практичної реалізації цього проекту», – сказав він після засідання російсько-турецької міжурядової комісії в Анкарі.

У середині жовтня Новак говорив, що Москва направила Анкарі дорожню карту для реалізації хаба, що передбачає створення електронного майданчика для торгівлі газом.

Рік тому президент РФ Володимир Путін оголосив, що РФ готова перенести транзитні потужності втрачених у Балтійському морі газопроводів у Чорне море, побудувати там нові трубопроводи та створити у Туреччині найбільший для Європи газовий хаб. 

Як пояснювала раніше агенція Anadolu, створення такого газового центру в Туреччині має стратегічне значення для країни-агресора. Туреччина вже має в своєму розпорядженні найважливішу газову інфраструктуру, що включає такі газопроводи, як «Блакитний потік», TurkStream і TANAP, і знаходиться в «геоекономічно» стратегічно вигідному положенні щодо постачання природного газу до Європи для інших регіональних гравців, таких як Ізраїль, Іран та Ірак. Бездіяльність російських газопроводів «Північний потік 1 і 2» та «Ямал-Європа» також зміцнює позиції Туреччини у прагненні Росії знову збільшити постачання газу до Європи.

Раніше Туреччина анонсувала зустріч із представниками Росії. Сторони провели політичні консультації  21 листопада, в Москві. Очікувалось обговорення з двосторонніх та міжнародних питань. Про це писало видання Hibya з посиланням на інформацію від турецького Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, заступник міністра фінансів США Браян Нельсон їде до Туреччини говорити про антиросійські санкції. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. Візит Нельсона, який опікується питаннями боротьби з тероризмом та фінансової розвідки, очікується наступного тижня. За інформацією видання, США стурбовані неприєднанням Туреччини до санкцій проти агресора.

Туреччина продовжує приймати та надавати послуги російським суднам та літакам, а турецькі банки обслуговують російські карти «Мір». Тож Нельсон переконуватиме турецьких високопосадовців приєднатися до санкцій проти РФ. Також на зустрічі обговорюватимуться санкцій США проти турецької кампанії, запроваджені через зв’язок із ХАМАСом.

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Теги: Туреччина Чорне море санкції путін імпорт президент послуги Москва газ

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