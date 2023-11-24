Reuters: Ірак та Сирія атакували американських військових на Близькому Сході

Американські та міжнародні сили були атаковані на двох об’єктах на північному сході Сирії за допомогою кількох ракет і ударного безпілотника

Американські військові зазнали чотирьох атак з боку Іраку та Сирії 23 листопада із застосуванням ракет і озброєних безпілотних літальних апаратів, але обійшлося без втрат або пошкоджень інфраструктури. Про це пише Reuters з посиланням на американського чиновника.

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За словами військового представника, атаки сталися на двох об’єктах на північному сході Сирії. Було випущено кілька ракет і один безпілотний апарат. Крім того, в Іраку кілька безпілотників було запущено з авіабази Айн-аль-Асад на захід від Багдада в напрямку, де розміщені сили США поблизу аеропорту Ербіль на півночі країни.

Група, що ідентифікує себе як Ісламський Опір в Іраку, пізніше підтвердила, що стояла за нападами на ці об’єкти.

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Ці атаки відбулися наступного дня після ударів США по збройному угрупованню Катаїб Хезболла, що приєдналася до Ірану. Тоді загинули 8 людей. Напад був засуджений урядом Іраку як ескалація та порушення суверенітету.

Як повідомлялося, центральне командування збройних сил Сполучених Штатів розповіло, що 5 листопада на Близький Схід прибув атомний підводний човен, оснащений балістичними ракетами.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки додатково направлять 300 своїх солдатів на Близький Схід.

Раніше повідомлялося, що США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

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Між тим, у зв’язку із загостренням ситуації на Близькому Сході Сполучені Штати Америки доправили ескадрилью винищувачів F-16 для посилення військової присутності в регіоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.