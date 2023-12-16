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Мирослав Гай Блогер

Коли держава почне закупляти дрони?

glavcom.ua
Дрони стали важливим елементом нашої війни
фото: ЗСУ

Втрати «весільних дронів» постійні і великі

Я постійно шукаю дрони, не тільки для своєї бригади, але і для сміжників. Держава не закуповує дрони, ми купуємо за свої або волонтери допомогають. З РЕБами те саме.

Зараз нас відвели на відновлення, тому я віддав два мавіка РТ, які передали моїй бригаді, іншим пацанам, розвідникам іншого підрозділу, які зайшли в смугу. Якихось майже півмільйона гривень. Командир так і сказав – їм зараз потрібніше, віддавай.

Намагаємось якось допомогти один одному.

Втрати «весільних дронів» постійні і великі. Одна бригада яка воює, втрачає в середньму шість мавіків на день і більше, якщо є активність. Це якщо з теплаками – десь 2 мільйони гривень на день.

Може вже Державі пора закупити ці бісові мавіки та фпв? Є вже готові рішення, просто треба зробити.

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Джерело
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Теги: держава безпілотник військові

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Мирослав Гай

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