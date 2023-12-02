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Що відбувається після штурму: військові показали пекло під Бахмутом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Що відбувається після штурму: військові показали пекло під Бахмутом
Попри надзвичайно щільний ворожий обстріл, в умовах якого довелося працювати, – штурмовики виконують поставлене завдання
фото: скріншот із відео

На відео – робота в складних бойових умовах на підступах до села Андріївка

Українські бійці третьої окремої штурмової бригади показали драматичні кадри, зняті під артилерійським та мінометним обстрілом ворога – закріплення на позиціях після штурмових дій під Бахмутом. На відео – робота в складних бойових умовах на підступах до села Андріївка.

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Бійці бригади перебувають під шквальним ворожим вогнем – окопи криє артилерія та міномети ворога, з неба інтенсивно працюють дрони.

«Розриви снарядів впритул, зграї ворожих дронів зі скидами та поранення побратимів, яких попри все змушуєш боротися за життя. Справжнє пекло війни в окопах сходу та наша ціна за звільнені землі», – коментують військові.

На відео зафіксовано, як штурмовики з окопів прориваються до американського гусеничного бронетранспортеру М113. Він доправив на зміну нову групу бійців, які мають тримати позиції. Бронемашина має забрати штурмовиків з поля бою, але виходить з ладу і не рушає з місця. Бійці змушені швидко залишити М113 і сховатися від обстрілу.

Частина воїнів отримує поранення, зокрема ураження зазнає і боєць, чия камера фіксує перебіг подій.

Попри надзвичайно щільний ворожий обстріл, в умовах якого довелося працювати, – штурмовики виконують поставлене завдання: позиції вдається втримати й закріпитися на них.

Нагадаємо, російські окупанти примушують під Бахмутом свою ж піхоту пересуватися замінованими полями і мінують шляхи відходу солдатам, щоб ті не відступали.

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Теги: обстріл військові робота поранення відео

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