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Шойгу звинуватив Британію в ескалації війни в Україні. Воллес відповів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шойгу звинуватив Британію в ескалації війни в Україні. Воллес відповів
Шойгу заявив, що Велика Британія сприяє планам України «з ескалації» війни
фото: з відкритих джерел

Воллес підтвердив підтримку України з боку Великої Британії

Оборонні відомства Франції, Туреччини й Британії підтвердили, що сьогодні, 23 жовтня, спілкувалися з міністром оборони країни-агресорки Сергієм Шойгу. У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що дзвінок ініціювала російська сторона, повідомляє пресслужба міноборони Британії.

Шойгу у ході розмови сказав, що Велика Британія сприяє планам України «з ескалації» війни.  Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес спростував ці заяви та застеріг, що такі звинувачення не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації. «Міністр оборони також підтвердив підтримку України з боку Великої Британії та ширшої міжнародної спільноти та бажання деескалувати цей конфлікт», – заявили у британському оборонному відомстві.

Як повідомлялося, міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини та Франції. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

Нагадаємо, триває 242 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Для підтримання війни в Україні Російська Федерація продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих осіб та знімає зі зберігання військову техніку. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Теги: міністр Міноборони Велика Британія Сергій Шойгу Авдіївка Бахмут

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