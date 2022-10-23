Шойгу ініціював ще одну розмову з главою Пентагона: про що говорили

Деталі розмови двох міністрів не розкриваються

Ллойд Остін відкинув будь-які приводи для російської ескалації

Глава Пентагону Ллойд Остін вдруге за тиждень провів телефонні перемовини з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Однією з тем обговорень стала війна в Україні. Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

За даними відомства, повторний дзвінок запросив Шойгу.

«Міністр Остін відкинув будь-які приводи для російської ескалації та підтвердив цінність продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України», – сказано у повідомленні Пентагону.

При цьому більших деталі розмови двох міністрів не розкриваються.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.

Також нагадаємо, що 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.