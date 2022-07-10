США і ЄС підтримали угоду, яка відкриє Північній Македонії шлях до Євросоюзу

США і Євросоюз підтримали угоду між Болгарією та Північною Мвкедонією, яка відкриє останній шлях до членства у ЄС

Блінкен і Боррель наголосили на необхідності компромісу між Болгарією та Північною Македонією

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель підтримали початок переговорів про вступ Північної Македонії до Європейського союзу. Текст спільної заяви керівників зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів та Євросоюзу оприлюднила пресслужба Державного департаменту США.

Сторони наголосили на «критичному моменті європейської історії», тож включення до складу Євросоюзу Північної Македонії (та Албанії) стане ключовим для зміцнення єдності усього континенту.

Блінкен та Боррель заявили, що вітають «компромісну пропозицію, яка враховує інтереси та проблеми як Північної Македонії, так і Болгарії на основі взаємної поваги, довіри та розуміння».

За їхніми словами, суверенне рішення північномакедонського парламенту щодо цього питання стане важливим для руху країни у напрямку Євросоюзу.

Нагадаємо, що 24 червня парламент Болгарії підтримав пропозицію головуючої в Раді ЄС Франції почати переговори про членство Північної Македонії в Європейському союзі.

Проект рішення, який був підтриманий голосами 170 депутатів, зобов’язує уряд Болгарії схвалити «французьку пропозицію», головною метою якої є зняття вето, яке Болгарія наклала на початок переговорів про членство Північної Македонії в ЄС. При цьому спочатку міністри закордонних справ Болгарії та Північної Македонії мають підписати двосторонній протокол, у якому містяться конкретні кроки для виконання умов Болгарії.

Так звана «французька пропозиція» – це документ, в якому містяться переговорні умови для Північної Македонії з додатковими протоколами до них, а також висновки Ради ЄС про скликання Першої міжурядової конференції зі Скоп’є.

Даний документ включає такі вимоги, як включення болгар до конституції Північної Македонії, захист прав та інтересів меншин у Північній Македонії, взяття чітких зобов’язань щодо боротьби з «мовою ворожнечі» в країні та вирішення питання македонської мови у спосіб, який не буде вступати в пряме протиріччя з болгарською позицією по даній темі.