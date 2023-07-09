ЗМІ розповіли, де живе родина головного ракетобудівника Росії, яка досі не під санкціями

Родина виробника російських ракет продовжує жити в Празі

Родина Бориса Обносова, керівника російського ВАТ «Корпорація Тактичне ракетне озброєння», компанії, що розробляє та виготовляє ракети, якими Росія обстрілює українську територію, володіє нерухомістю в Чехії на сотні мільйонів крон. Про це пише чеський сайт Novinky з посиланням на групу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

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Як зазначають журналісти, Обносов не значиться ні в чеському, ні в європейському санкційних списках, хоча очолюваний ним холдинг – так.

За даними активістів, зять Обносова – Ростислав Зоріков мешкає у Празі від червня 2020 року, де має посвідку на постійне проживання. Його нерухомість коштує близько 4,2 млн євро.

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«Зоріков не тільки продовжує жити в Празі, але й живе як бандит. Він їздить на розкішних автомобілях, хоча офіційно не має доходів, і б’є людей, які наважуються протестувати проти корупції та несправедливості», – написала керівниця відділу розслідувань ФБК Марія Певчих.

Вона також додала відео начебто атаки Зорікова на активіста руху «Весна».

«Місцева поліція порадила йому «почекати до понеділка», щоб подати скаргу», - написали активісти.

У Міністерстві закордонних справ Чехії відмовилися коментувати цю справу.

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«З міркувань безпеки ми не оприлюднюємо подробиці процесу внесення юридичних осіб до національного списку санкцій», – заявив речник відомства.

Ростислав Зоріков – чоловік дочки Обносова Ольги, яка працює в івент-агенстві, що спеціалізується на елітних весіллях і урочистостях в Росії і за кордоном. За даними Фонду Навального, Ольга також має 20% акцій в холдингу свого батька.

Згідно з інформацією фонду від травня цього року, Зоріков володіє активами на суму приблизно 188 мільйонів крон через дві компанії. Компанії офіційно орієнтовані на будівництво та оренду нерухомості, квартир та нежитлових приміщень. Через другу компанію, за даними Фонду Навального, Зоріков володіє чотириповерховим будинком у Жижкові, вартість якого становить близько 140 мільйонів крон.Як відомо, російське ВАТ «Корпорація Тактичне ракетне озброєння», яким Обносов керує останні 20 років, з 1950-х років розробляє військові ракети.

Раніше повідомлялося, що російська фірма «Монблан», яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. У травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

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