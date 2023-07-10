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США знайшли спосіб відлучити Індію від російської зброї і вдарити по Москві – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США знайшли спосіб відлучити Індію від російської зброї і вдарити по Москві – Reuters
Індія хоче незалежності від поставок зброї з Росії
фото: ілюстративне

Вашингтон полегшує Індії доступ до нових військових технологій і очікує, що це зменшить вплив Москви

Індія має намір зменшити залежність від поставок зброї з Росії, і США вирішили їй у цьому активно допомогти, а заразом помститись країні-агресору за війну в Україні і поповнити бюджет Америки. Про це пише Reuters.

Згідно з даними Стокгольмського інституту з досліджень проблем миру, за останні 20 років Індія придбала зброю на суму понад $60 млрд, з яких 65%, або майже $39 млрд, були витрачені в Росії.

Основною метою військових закупівель Індії є скорочення технологічного розриву з краще озброєним головним суперником Китаєм та напружені стосунки із сусіднім Пакистаном.

Міністр оборони Раджнат Сінгх підтвердив, що Індія має намір замовити зброю на суму понад $100 млрд протягом наступного десятиліття.

Війна Росії в Україні призвела до зволікань військових поставок до Індії, посилюючи довгострокове бажання Нью-Делі диверсифікувати імпорт або замінити його технікою власного виробництва, заявили представники оборонного відомства Індії.

«Це реальність, що ми маємо зменшити залежність від Росії», – сказав високопоставлений офіцер індійської оборони, який не побажав називати своє ім'я. «Але це друга частина. Перша частина – спроби максимально відійти від імпорту зброї».

Індія оголосила про  закупівлі американського оборонного обладнання під час державного візиту прем’єр-міністра Нарендри Моді до Вашингтона минулого місяця. Зокрема йдеться про замовлення на понад мільярд доларів на двигуни для винищувачів. Також обговорюється можлива угода на 3 мільярди доларів на безпілотники MQ-9B SeaGuardian.

Відповідно до прагнення Нью-Делі до самостійності в обороні та програми Make in India, угода про реактивні двигуни передбачає спільне виробництво в майбутньому, тоді як збірка та обслуговування SeaGuardians, ймовірно, відбуватиметься в Індії.

Посол США в Індії Ерік Гарсетті сказав, що Вашингтон полегшує доступ Індії до військових технологій. Він сказав, що США діляться знаннями більше з Індією, ніж з деякими своїми найближчими союзниками.

Каталізатор подій 

Ситуація із поставками озброєння з Москви і проблеми із закупівлею зміцнили рішучість Індії стати менш залежною від Росії, адже вона не хоче покладатися на якусь одну країну в закупівлях зброї.

Військово-повітряні сили Індії нещодавно повідомили парламентську комісію, що Росія затримає постачання запчастин для винищувачів Су-30 МКІ та МіГ-29. Повідомляється, що контракт на $5,5 млрд щодо надходження систем протиповітряної оборони С-400, який було укладено із Індією ще у 2018 році, також було відкладено.

Серед іншого, Індія також розраховувала отримати від Росії два атомні ударні підводні човни протягом наступних кількох років, але також залишилась ні з чим.

Очікується що тепер Індія купить французькі винищувачі, ізраїльські безпілотники, американські реактивні двигуни та, ймовірно, німецькі підводні човни.

Експерти пророкують, що із часом ці закупівлі зменшать частку російських військових технологій, які використовуються Індією, але це займе щонайменше два десятиліття, заявили індійські чиновники.

Індійський експерт із безпеки в Стенфордському університеті Арзан Тарапоре налаштований скептично, і сказав, що угоди, оголошені під час візиту Моді, «самі по собі не означають відмежування Індії від Росії». «Дистанціювання від Росії триватиме кілька десятиліть», – переконаний він. Індія досі використовує переважно російські технології для традиційної зброї. Тарапоре сказав, що найбільший потенціал для американсько-індійської співпраці має полягати в нових системах, яких Індія ще не має.

Навіть якщо Індія зможе відійти від Москви протягом наступних кількох десятиліть, сказав оборонний аналітик корпорації Rand Дерек Гроссман, «у США все одно будуть підозри щодо того, як використовуються їхні системи та як це може якось допомогти росіянам через партнерство Індії з Росією».

Колишній високопоставлений чиновник Пентагону з питань промислової політики Білл Грінволт додав, що часи домінування США та Росії на світовому ринку оборони та можливості контролювати оборонні технології наближаються до кінця.

За його словами, Індія може бути розчарована суворою системою контролю за експортом озброєнь США та обмеженнями, які вона накладає як на обмін технологіями, так і на її здатність розробляти системи, які вона отримує.

«Я очікую, що Індія буде співпрацювати із Заходом з тими країнами, які можуть передавати технології з найменшими обмеженнями на їх використання», – сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді напередодні візиту до США заявив, що його країна не займає нейтральної позиції щодо війни в Україні, а виступає за мир, дотримання міжнародного права та суверенітету, а також підтримує всі спроби домогтися мирного врегулювання «конфлікту».

Моді зазначив, що думка у тому, що Індія є нейтральною, не є правильною. За словами прем'єр-міністра, позиція Індії відома всім країнам і знаходить розуміння. Моді наголосив, що найвищим пріоритетом Індії є мир. Всім країнам необхідно дотримуватись поваги міжнародного права та державного суверенітету.

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Теги: росія озброєння Вашингтон технології Індія чиновник імпорт бюджет міністр обмін

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