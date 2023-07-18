«Рамштайн-14»: голова Пентагону повідомив результати зустрічі

Глава Пентагону попросив партнерів перевірити свої запаси, щоб посилити українську ППО

США передадуть Україні бронетехніку й артилерію, зокрема, БМП Bradley, броньовані машини Stryker

На засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбулось 18 липня, учасники обговорили подальшу військову допомогу Україні, зокрема постачання боєприпасів, посилення ППО та підготовку тренування українських пілотів на F-16. Про це повідомив за підсумками зустрічі глава Пентагону Ллойд Остін, передає Укрінформ.

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За словами Остіна, Данія та Нідерланди продовжують розвивати комплексний план навчання, щоби допомогти окремим дуже охочим українським пілотам навчитися керувати літаками четвертого покоління.

Крім того, глава Пентагону попросив партнерів перевірити, що ще вони можуть надати Україні із запасів для посилення ППО.

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«Такі ініціативи чітко демонструють, що члени цієї Контактної групи продовжують задовольняти нагальні потреби України та водночас працюють над тим, щоб Україна отримала те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі», – додав міністр оборони США.

Зі свого боку США передадуть бронетехніку й артилерію, зокрема, БМП Bradley, броньовані машини Stryker.

Нагадаємо, найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн.

До слова, Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд.