Сім'я творця російських дронів «Ланцет» володіє нерухомістю у Британії (фото)
Дружина і син Олександра Захарова володіють житлом за $2 млн в елітному районі Лондона
Сім'я російського конструктора Олександра Захарова, який сконструював дрон-камікадзе «Ланцет» для армії РФ, володіє квартирою за майже 2 млн доларів у центрі Лондона, а син Захарова Лаврентій працює в Інституті проблем роззброєння ООН. Про це повідомляє росЗМІ.
Дружина і син творця російських бойових дронів «Ланцет» Олександра Захарова – Світлана і Лаврентій Захарови – з 2018 року володіють в елітному районі Лондона квартирою вартістю 1,5 млн фунтів стерлінгів (майже $2 млн – «Главком»).
Велика Британія ввела санкції щодо компанії – виробника дронів, Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦСТ», але не щодо сім'ї Захарових.
Повідомляється, що у бізнесі з виробництва дронів бере участь сім'я Захарова – дружина Світлана, син Микита і дочка Марія.
Так, для виробництва «Ланцетів» використовують іноземні комплектуючі, які заборонено поставляти в Росію через санкції.
У реєстрі з нерухомості Великої Британії йдеться, що Захарови придбали квартиру в районі Вестмінстер, приблизно за кілометр від Біг-Бена і від Букінгемського палацу.
На сайті агентства нерухомості збереглося оголошення про продаж цієї квартири з фотографіями і планом.
Квартира площею менше ніж 100 кв. м, у ній три спальні, вітальня, кухня-їдальня, балкон. У будинку є тренажерний зал, з даху відкривається вид на Біг-Бен.
Лаврентій Захаров - молодший син конструктора дронів «Ланцет» Олександра Захарова. Він добре вчиться і вдало почав кар'єру, але ні те, ні інше не дає підстав припустити, що він міг заробити на квартиру в Лондоні.
Згідно з LinkedIn, Лаврентій Захаров проживає за кордоном щонайменше з 2015 року – з 16-річного віку.
У Великій Британії він закінчив школу, здобув вищу освіту - ступінь бакалавра політики, соціології та східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона, а потім ступінь магістра конфліктології Лондонської школи економіки.
З липня 2021 року Лаврентій працював в агентствах ООН у Нью-Йорку та Римі, а з травня 2023 року – в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння (UNIDIR) у швейцарській Женеві.
Дослідницькими інтересами Лаврентія Захарова, як ідеться на сайті UNIDIR, є програма управління зброєю та боєприпасами, розмінування та гуманітарний доступ.
Світлана та Лаврентій Захарови не відповіли на запит журналістів.
Захаров – російський конструктор, понад 15 років займається розробкою і виробництвом безпілотників. Наразі найвідоміший його винахід – дрон-камікадзе «Ланцет». Дрон застосовувався в Сирії й зараз широко використовується у війні з Україною.
Компанія Захарова ЦСТ входить до концерну «Калашников», але контрольний пакет належить Захарову. У 2022-2023 роках структури Міноборони купили у ЦСТ безпілотників на майже $39 млн.
Нагадаємо, російські пропагандисти показали репортаж про виробництво дронів-камікадзе «Ланцет» на потужностях компанії Zala-Аеро із структури концерну «Калашников», яка поставила свої виробничі лінії прямо в приміщеннях одного із закритих ТРЦ.
До слова, у Росії створено бюджетний аналог безпілотника «Ланцет», який має дальність польоту до 25 кілометрів.
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