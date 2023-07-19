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Сім'я творця російських дронів «Ланцет» володіє нерухомістю у Британії (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сім'я творця російських дронів «Ланцет» володіє нерухомістю у Британії (фото)
Захаров – російський конструктор, понад 15 років займається розробкою і виробництвом безпілотників
фото: концерн «Калашников»

Дружина і син Олександра Захарова володіють житлом за $2 млн в елітному районі Лондона

Сім'я російського конструктора Олександра Захарова, який сконструював дрон-камікадзе «Ланцет» для армії РФ, володіє квартирою за майже 2 млн доларів у центрі Лондона, а син Захарова Лаврентій працює в Інституті проблем роззброєння ООН. Про це повідомляє росЗМІ.

Олександр Захаров – російський конструктор, який понад 15 років займається розробкою і виробництвом безпілотників
Олександр Захаров – російський конструктор, який понад 15 років займається розробкою і виробництвом безпілотників
фото: концерн «Калашников»

Дружина і син творця російських бойових дронів «Ланцет» Олександра Захарова – Світлана і Лаврентій Захарови – з 2018 року володіють в елітному районі Лондона квартирою вартістю 1,5 млн фунтів стерлінгів (майже $2 млн – «Главком»).

Син Захарова працює в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння (UNIDIR) у швейцарській Женеві
Син Захарова працює в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння (UNIDIR) у швейцарській Женеві
фото: Unidir

Велика Британія ввела санкції щодо компанії – виробника дронів, Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦСТ», але не щодо сім'ї Захарових.

Повідомляється, що у бізнесі з виробництва дронів бере участь сім'я Захарова – дружина Світлана, син Микита і дочка Марія.

Так, для виробництва «Ланцетів» використовують іноземні комплектуючі, які заборонено поставляти в Росію через санкції.

У реєстрі з нерухомості Великої Британії йдеться, що Захарови придбали квартиру в районі Вестмінстер, приблизно за кілометр від Біг-Бена і від Букінгемського палацу.

Квартира в Лондоні, ймовірно, куплена за гроші, зароблені з виробництва дронів в Росії
Квартира в Лондоні, ймовірно, куплена за гроші, зароблені з виробництва дронів в Росії
фото: Zoopla.co.uk
Квартира в Лондоні, ймовірно, куплена за гроші, зароблені з виробництва дронів в Росії
Квартира в Лондоні, ймовірно, куплена за гроші, зароблені з виробництва дронів в Росії
фото: Zoopla.co.uk

На сайті агентства нерухомості збереглося оголошення про продаж цієї квартири з фотографіями і планом.

Квартира в Лондоні, ймовірно, куплена за гроші, зароблені з виробництва дронів в Росії
Квартира в Лондоні, ймовірно, куплена за гроші, зароблені з виробництва дронів в Росії
фото: Zoopla.co.uk

Квартира площею менше ніж 100 кв. м, у ній три спальні, вітальня, кухня-їдальня, балкон. У будинку є тренажерний зал, з даху відкривається вид на Біг-Бен.

Квартира в Лондоні, ймовірно, куплена за гроші, зароблені з виробництва дронів в Росії
Квартира в Лондоні, ймовірно, куплена за гроші, зароблені з виробництва дронів в Росії
фото: Zoopla.co.uk

Лаврентій Захаров - молодший син конструктора дронів «Ланцет» Олександра Захарова. Він добре вчиться і вдало почав кар'єру, але ні те, ні інше не дає підстав припустити, що він міг заробити на квартиру в Лондоні.

Згідно з LinkedIn, Лаврентій Захаров проживає за кордоном щонайменше з 2015 року – з 16-річного віку.

У Великій Британії він закінчив школу, здобув вищу освіту - ступінь бакалавра політики, соціології та східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона, а потім ступінь магістра конфліктології Лондонської школи економіки.

З липня 2021 року Лаврентій працював в агентствах ООН у Нью-Йорку та Римі, а з травня 2023 року – в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння (UNIDIR) у швейцарській Женеві.

Дослідницькими інтересами Лаврентія Захарова, як ідеться на сайті UNIDIR, є програма управління зброєю та боєприпасами, розмінування та гуманітарний доступ.

Світлана та Лаврентій Захарови не відповіли на запит журналістів.

Захаров – російський конструктор, понад 15 років займається розробкою і виробництвом безпілотників. Наразі найвідоміший його винахід – дрон-камікадзе «Ланцет». Дрон застосовувався в Сирії й зараз широко використовується у війні з Україною.

Компанія Захарова ЦСТ входить до концерну «Калашников», але контрольний пакет належить Захарову. У 2022-2023 роках структури Міноборони купили у ЦСТ безпілотників на майже $39 млн.

Нагадаємо, російські пропагандисти показали репортаж про виробництво дронів-камікадзе «Ланцет» на потужностях компанії Zala-Аеро із структури концерну «Калашников», яка поставила свої виробничі лінії прямо в приміщеннях одного із закритих ТРЦ.

До слова, у Росії створено бюджетний аналог безпілотника «Ланцет», який має дальність польоту до 25 кілометрів.

Теги: війна Велика Британія безпілотник озброєння росіяни

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