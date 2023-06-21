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Зеленський озвучив, коли до України прибудуть перші F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський озвучив, коли до України прибудуть перші F-16
Україна зможе взяти на озброєння бойові літаки від союзників
фото ілюстративне

Пілоти винищувачів можуть почати навчання вже в серпні,

Перші винищувачі F-16 від союзників можуть прибути до України через шість-сім місяців. Про це  повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

Глава держави повідомив, що Україна отримає американські F-16 і сказав, що, на його думку, пілоти винищувачів можуть почати навчання вже в серпні, і що перші літаки можуть прибути через шість або сім місяців.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна зможе взяти на озброєння бойові літаки від союзників не раніше Нового року. 

До відома, в середині травня українська влада та високопосадовці країн-партнерів України заговорили про «авіаційну коаліцію». ЗСУ мають отримати західні винищувачі для захисту українського неба та перемоги над Росією. F-16, Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen – назви літаків, які звучали в заявах та коментарях президентів, міністрів оборони та прем’єрів західних країн.

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Теги: міністр літак Володимир Зеленський Україна озброєння винищувач

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