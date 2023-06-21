Зеленський озвучив, коли до України прибудуть перші F-16

Пілоти винищувачів можуть почати навчання вже в серпні,

Перші винищувачі F-16 від союзників можуть прибути до України через шість-сім місяців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

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Глава держави повідомив, що Україна отримає американські F-16 і сказав, що, на його думку, пілоти винищувачів можуть почати навчання вже в серпні, і що перші літаки можуть прибути через шість або сім місяців.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна зможе взяти на озброєння бойові літаки від союзників не раніше Нового року.

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До відома, в середині травня українська влада та високопосадовці країн-партнерів України заговорили про «авіаційну коаліцію». ЗСУ мають отримати західні винищувачі для захисту українського неба та перемоги над Росією. F-16, Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen – назви літаків, які звучали в заявах та коментарях президентів, міністрів оборони та прем’єрів західних країн.