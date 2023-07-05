Байден не підтримав призначення Воллеса генсеком НАТО через винищувачі для України – Telegraph

Сунак «наполегливо лобіював» кандидатуру Воллеса, коли він зустрівся з Байденом у Вашингтоні

Воллес вважався одним із фаворитів на посаду генсека НАТО у разі відставки Єнса Столтенберга

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заблокував кандидатуру міністра оборони Британії Бена Воллеса на посаду генсека НАТО нібито через те, що Лондон почав просувати ідею навчання українських пілотів на F-16 без згоди Вашингтона. Про це повідомляє Telegraph.

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Відомо, що Воллес вважався одним із фаворитів на посаду генсека НАТО у разі відставки Єнса Столтенберга.

Зазначається, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак «наполегливо лобіював» кандидатуру Воллеса, коли він зустрівся з Байденом у Вашингтоні. Пізніше президент США сказав, що у Британії є «дуже кваліфікована особа» для цієї роботи, але не запропонував свою підтримку.

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За даними видання, Байден не підтримав призначення Воллеса генсеком НАТО через те, що Британія почала активно просувати ідею навчання українських пілотів на літаках F-16. Країна також сформувала коаліцію з іншими партнерами щодо передачі винищувачів України, проте не отримала попередньої згоди США.

Підкреслюється, що це був не перший випадок, коли Британія робить сміливий крок у питаннях озброєння для України, сподіваючись, що США наслідують її приклад.

При цьому США контролюють ліцензію на експорт F-16, а небажання Білого дому відправляти винищувачі до Києва кинуло виклик для інших країн, які експлуатують ці літаки.

Водночас Британія не може постачати Києву F-16, оскільки не володіє ними.

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Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що термін його повноважень на чолі Альянсу продовжили ще на рік. Столтенберг заявив, що пишається тим, що члени Альянсу вирішили продовжити термін його перебування на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року.