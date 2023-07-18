США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,3 млрд – Reuters
У новий пакет допомоги може увійти засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою Vampire
Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд. Про це повідомляє Reuters.
«За словами однієї з офіційних осіб США, пакет озброєнь, про який раніше не повідомляли, охоплює засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, безпілотники, що вибухають, і боєприпаси», – йдеться у повідомленні.
Сполучені Штати використовують кошти в межах своєї програми «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї у США.
У новий пакет допомоги може увійти засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою Vampire.
Також можуть бути включені два різних типи баражуючих боєприпасів: дрон Phoenix Ghost виробництва Avevex, приватної компанії в Каліфорнії, і Switchblade виробництва AeroVironment Inc.
Reuters пише, що Україна отримає значну кількість протибезпілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.
Майбутнє оголошення Міністерства оборони США про допомогу Україні в галузі безпеки супроводжується у вівторок віртуальною зустріччю Контактної групи з оборони України.
Нагадаємо, сьогодні стартувало 14-те засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн».
Коментарі — 0