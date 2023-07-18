США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,3 млрд – Reuters

Україна отримає від США значну кількість протибезпілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.

У новий пакет допомоги може увійти засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою Vampire

Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд. Про це повідомляє Reuters.

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«За словами однієї з офіційних осіб США, пакет озброєнь, про який раніше не повідомляли, охоплює засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, безпілотники, що вибухають, і боєприпаси», – йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати використовують кошти в межах своєї програми «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї у США.

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У новий пакет допомоги може увійти засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою Vampire.

Також можуть бути включені два різних типи баражуючих боєприпасів: дрон Phoenix Ghost виробництва Avevex, приватної компанії в Каліфорнії, і Switchblade виробництва AeroVironment Inc.

Reuters пише, що Україна отримає значну кількість протибезпілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.

Майбутнє оголошення Міністерства оборони США про допомогу Україні в галузі безпеки супроводжується у вівторок віртуальною зустріччю Контактної групи з оборони України.

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Нагадаємо, сьогодні стартувало 14-те засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн».