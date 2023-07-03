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Німеччина та Данія готують велику партію танків Leopard 1 для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина та Данія готують велику партію танків Leopard 1 для ЗСУ
Танки Leopard 1 мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм
фото з відкритих джерел

Німецькі інструктори продовжують допомагати навчати українських військових

Найближчими тижнями Україна в рамках військової допомоги отримає від Німеччини та Данії танки Leopard 1A5. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Rzeczpospolita.

За словами голови німецького Міноборони, наразі його країна надає другу за величиною військову допомогу Україні у сфері постачання техніки, прямої фінансової допомоги чи допомоги в рамках Євросоюзу.

Також німецькі інструктори продовжують допомагати навчати українських військових, додав Пісторіус.

«Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями. Крім того, у травні ми щойно підготували новий пакет допомоги у розмірі 2,7 мільярда євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM», – розповів міністр оборони.

Нагадаємо, міністр оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін розпочне постачання Україні танків Leopard 1 у кількості до 80 одиниць у середині року. 

За словами міністра, танки поставлятимуться у співпраці з іншими країнами, у тому числі з Данією та Нідерландами. Пісторіус також зазначив, що Німеччина виконала всі зобов'язання перед Києвом щодо передачі 18 танків Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder.

Теги: міністр Міноборони Данія Україна озброєння танки Німеччина війна

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