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США оголосять новий пакет військової допомоги на $400 млн Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
США оголосять новий пакет військової допомоги на $400 млн Україні
фото з відкритих джерел

Ця допомога Україні буде надана через механізм Presidential Drawdown Authority, що дозволяє безпосередньо передавати зброю та спорядження зі складів армії США

Сполучені Штати збираються оголосити 25 липня про новий пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. Про це інформує Reuters, посилаючись на трьох американських посадовців.

У новому пакеті військової допомоги США передбачається постачання кількох бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS та HIMARS.

Зокрема планується надання Україні протитанкової зброї, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпасів для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.

Касетних боєприпасів, найімовірніше, в новому пакеті не буде, але його вміст ще допрацьовується, уточнює Reuters.

Ця допомога Україні буде надана через механізм Presidential Drawdown Authority, що дозволяє безпосередньо передавати зброю та спорядження зі складів армії США. Це буде вже 43-ій такий транш, починаючи з лютого 2022 року.

Загальна сума американської військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить понад 41 мільярд доларів.

Нагадаємо, 19 липня, США оголосили, що нададуть Україні нове озброєння вартістю $1,3 млрд у рамках пакету військової допомоги. 

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати використовують кошти в межах своєї програми «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї у США. Повідомлялося, що у пакет військової допомоги США увійдуть засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою Vampire.

Теги: розмінування боєприпаси озброєння

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