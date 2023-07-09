У батальйоні справний один танк: окупант скаржиться на відсутність техніки (перехоплення)

Росіянин висміює телевізійну картинку, яку згодовують громадянам країни-агресора

Російский військовий скаржиться другу на стан справ у армії. Він розповідає про відсутність боєприпасів, техніки та висміює телевізійну картинку, яку згодовують громадянам країни-агресора. Перехоплену розмову опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«Танковый батальон, я ах*ел, я когда к нему приехал, у него один танк, бл*дь, ездит, 64-ка», – скаржиться окупант.

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Немає і бензину, щоб вивезти поранених, довелося купувати пальне за свої гроші, скиглить російський військовий.

Натомість по телевізору звітують, що на Донеччині та Луганщині у армії є техніка і боєприпаси, обурюється росіянин.

Нагадаємо, українські військові збільшили тиск на російські окупаційні війська на лівобережній частині Херсонщини поблизу зруйнованого Антонівського мосту, при цьому РФ змушена залучити частину своїх підрозділів для оборони на Запорізькому напрямку.