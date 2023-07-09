Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У батальйоні справний один танк: окупант скаржиться на відсутність техніки (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У батальйоні справний один танк: окупант скаржиться на відсутність техніки (перехоплення)
Російській армії бракує техніки і бензину
фото з відкритих джерел

Росіянин висміює телевізійну картинку, яку згодовують громадянам країни-агресора

Російский військовий скаржиться другу на стан справ у армії. Він розповідає про відсутність боєприпасів, техніки та висміює телевізійну картинку, яку згодовують громадянам країни-агресора. Перехоплену розмову опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Танковый батальон, я ах*ел, я когда к нему приехал, у него один танк, бл*дь, ездит, 64-ка», – скаржиться окупант.

Немає і бензину, щоб вивезти поранених, довелося купувати пальне за свої гроші, скиглить російський військовий.

Натомість по телевізору звітують, що на Донеччині та Луганщині у армії є техніка і боєприпаси, обурюється росіянин.

Нагадаємо, українські військові збільшили тиск на російські окупаційні війська на лівобережній частині Херсонщини поблизу зруйнованого Антонівського мосту, при цьому РФ змушена залучити частину своїх підрозділів для оборони на Запорізькому напрямку. 

Читайте також: ЗСУ ударами Himars знищили батарею російських гаубиць
Теги: гроші боєприпаси пальне перехоплення військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти скаржаться, що останнім часом збільшилася інтенсивність обстрілів з боку ЗСУ
«Стріляємо в екстрених випадках». Окупант поскаржився на нестачу озброєння (перехоплення)
1 липня, 19:44
«Вагнерівці» зазнали значних втрат та терміново потребують поповнення
В’язні закінчилися, «вагнерівці» шукають поповнення скрізь (перехоплення)
18 червня, 18:41
Окупант розповідає про ставлення місцевих в Сватово до них
«Чешут много там по телевизору»: окупант розповідає про брехню на російському ТВ (перехоплення)
11 червня, 20:24

Події в Україні

Противник намагається стримати ЗСУ на півдні – Генштаб
Противник намагається стримати ЗСУ на півдні – Генштаб
У батальйоні справний один танк: окупант скаржиться на відсутність техніки (перехоплення)
У батальйоні справний один танк: окупант скаржиться на відсутність техніки (перехоплення)
«Цього тижня є за що бути вдячними нашим воїнам» – Зеленський про передову
«Цього тижня є за що бути вдячними нашим воїнам» – Зеленський про передову
На звільнених околицях Бахмута ексгумували десятки тіл, більшість належать росіянам
На звільнених околицях Бахмута ексгумували десятки тіл, більшість належать росіянам
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
Окупанти зупинили рух Кримським мостом
Окупанти зупинили рух Кримським мостом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
64K
Про що промовчало посольство Росії і не нагадало посольство України в Болгарії
28K
Ситуація на півдні: ворог очікує контрнаступу і потерпає від холери
19K
Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків
13K
Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують
7821
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків

Новини

Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Сьогодні, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Вчора, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Вчора, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
7 липня, 05:38

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту