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Контрнаступ: Генштаб назвав площу звільненої території за останній тиждень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ: Генштаб назвав площу звільненої території за останній тиждень
Українські воїни, ведучи наступ, закріплюються на досягнутих рубежах
фото з відкритих джерел

Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кв. км

Наступальна операція українських сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках триває, за останній тиждень звільнено 10 кв. км. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

«За минулий тиждень в результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи ЗСУ просунулися на понад 1 км, що в цілому становить від часу початку наступу на цих напрямках 8,6 км», – зазначив він.

За словами Ковальова, за минулий тиждень на півдні звільнено понад 10 кв. км української землі. Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 кв. км, що приблизно співмірно з площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

На Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кв. км, повідомив Ковальов.

«Українські воїни, ведучи наступ, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує свої резерви. Тут тривають важкі бої», – сказав речник Генштабу.

Триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Теги: Одеса Генштаб розмінування Андрій Ковальов ворог наступ деокупація спротив

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