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Повітряні сили назвали кількість ракет, які були зафіксовані над Україною. Небезпека зберігається

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили назвали кількість ракет, які були зафіксовані над Україною. Небезпека зберігається
Наразі спостерігається активність ворожої тактичної авіації
фото з відкритих джерел

Подробиці про наслідки атаки будуть надані пізніше

Під час оголошення повітряної тривоги у частині України сьогодні, 27 червня, у повітряному просторі України було зафіксовано не менше двох крилатих ракет Х-22. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«У повітряному просторі РФ було помічено два літаки, і не менше двох ракет було зафіксовано під час атаки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, окупанти пустили ракети типу Х-22 із літаків Ту-22м3, вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області. Подробиці про наслідки атаки будуть надані пізніше.

Згодом Повітряні сили застерегли, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. «Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Кременчуці пролунали вибухи.

 

Теги: окупанти укриття озброєння небезпека полковник Юрій Ігнат ракета

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