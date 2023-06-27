Повітряні сили назвали кількість ракет, які були зафіксовані над Україною. Небезпека зберігається

Подробиці про наслідки атаки будуть надані пізніше

Під час оголошення повітряної тривоги у частині України сьогодні, 27 червня, у повітряному просторі України було зафіксовано не менше двох крилатих ракет Х-22. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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«У повітряному просторі РФ було помічено два літаки, і не менше двох ракет було зафіксовано під час атаки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, окупанти пустили ракети типу Х-22 із літаків Ту-22м3, вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області. Подробиці про наслідки атаки будуть надані пізніше.

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Згодом Повітряні сили застерегли, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. «Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Кременчуці пролунали вибухи.