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Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року
За минулу добу відбулося 167 бойових зіткнень
фото: 61-а степова ОМБр

Триває 1180-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 167 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 106 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2960 дронів-камікадзе та здійснили 4735 обстрілів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бунякине Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Березове Дніпропетровської області; Куртівка, Костянтинівка, Білицьке, Яблунівка, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири артилерійські системи противника.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 1

За добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмову дію противника неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 2

Ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 3

В районах Білогорівки та Верхньокам’янського противник десять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 4

Зафіксовано вісім наступальних дій поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 5

Ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 7

Ворог 23 рази атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя, Зеленого Поля та в бік Комара.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 8

Наші оборонці відбили сім ворожих штурмів в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 9

Ворог проводив дві наступальні дії – успіху не мав.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року фото 10

Минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 224 артилерійські обстріли, зокрема три – з реактивних систем залпового вогню.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 91 одиницю автомобільної техніки окупантів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1180-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Україна росія війна окупанти ЗСУ

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