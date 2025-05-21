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Після розмови з Путіним Трамп заявив партнерам, що впевнений у перемозі РФ – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Після розмови з Путіним Трамп заявив партнерам, що впевнений у перемозі РФ – Bloomberg
Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії
фото: AP

Bloomberg: Під час розмови американський президент повторив низку тез Кремля

Президент США Дональд Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що Росія перемагає у війні проти України. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з розмовою між Трампом і європейцями.

За словами співрозмовника видання, під час розмови американський президент нібито повторив низку тез Кремля. Водночас, як свідчать дані бойових дій, із січня Росія захопила менш ніж чверть відсотка української території. За збереження таких темпів для повної окупації принаймні Донецької області росіянам знадобиться кілька років.

Нагадаємо, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог очільників двох країн тривав понад дві години. 

Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз. 

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

До слова, Трамп висловив впевненість в тому, що диктатор Путін прагне миру і закінчення війни, коли ж йому поставили питання щодо останніх атак РФ, то американський лідер відповів: «Він веде війну, війна триває». Водночас президент США заявив, що готовий «відступити» з процесу українсько-російських переговорів, якщо не побачить прогресу.

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Теги: Дональд Трамп війна переговори

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