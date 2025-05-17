Газета The Telegraph пояснила, як Трамп зірвав переговори в Стамбулі ще до їх початку

«Президент США вирішив винагородити свого російського колегу зустріччю віч-на-віч»

Російський диктатор Путін, схоже, наближається до своєї давньої мети – особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, що викликає найбільше занепокоєння в українських чиновників. Про це пише The Telegraph, передає «Главком».

Зазначається, що Трамп зірвав переговори ще до їх початку, оскільки він заявив, що зрушень в мирному врегулюванні не буде, поки не відбудеться зустріч його з Путіним.

«В очах Путіна, особисті переговори з президентом США – зустріч, на яку не запросили б президента України Володимира Зеленського – закріпили б статус великої держави Росії. Це нагадало б саміти наддержав часів холодної війни, коли Москва та Вашингтон зустрічалися б на рівних, щоб обговорити долю планети», – пише The Telegraph.

Видання зазначає, що в Європі сподівались, що відсутність російського президента на переговорах у Стамбулі «нарешті змусить терпіння Дональда Трампа увірватися» та підштовхне Трампа до більш рішучих дій.

«Зовсім ні. Замість того, щоб продемонструвати своє бажання приєднатися до Європи, запроваджуючи набагато жорсткіші санкції проти Москви, президент США вирішив винагородити свого російського колегу зустріччю віч-на-віч, якої він так давно прагнув», – пише газета.

Можлива зустріч Трампа і Путіна, як пише газета, турбує українських посадовців, адже Трамп, який часто використовує прихильні до Росії тези, може погодитись на умови, які потім представлять Україні, як факт.

«Путін, безсумнівно, задоволений таким розвитком подій. Це не лише ще одна ознака поблажливості пана Трампа до нього, але й ще одне приниження для європейських лідерів, які очікували, що президент США відреагує на неявку схваленням жорсткіших санкцій», – йдеться в повідомленні.

В останньому інтерв'ю для Fox New Трамп заявив, що має добрі відносини з російським диктатором Володимиром Путіним, і ладен швидко закінчити війну в Україні, але підкреслив, що для цього треба провести прямі переговори з очільником Кремля.

«Я завжди вважав, що без мене її не може бути, бо жодної угоди не буде. Є багато ненависті з обох сторін. Але я маю дуже добрі відносини з Путіним. Думаю, ми досягнемо домовленості. Ми повинні зустрітись. І, гадаю, ми це скоро заплануємо», – заявив Трамп.

Серед іншого, Трамп сказав, що Путін «не виглядає добре» і «втомився від усього цього». Водночас президент США натякнув, що має власний підхід до тиску на Росію і міг би досягти кращих результатів через особистий авторитет та прямі переговори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.