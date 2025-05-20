Трамп та Путін обговорювали Зеленського: про що йшлося

Трамп після розмови з Путіним заявив, що очільник Кремля «хоче покласти край війні»

19 травня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог президентів тривав понад дві години. Стало відомо, що у розмові фігурував президент України Володимир Зеленський.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, президенти РФ та США обговорювали пряму зустріч Путіна з Зеленським. Слова Пєскова навели росЗМІ, передає «Главком».

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що він говорив з очільником Кремля і про їхню можливу зустріч.

Наразі невідомо, коли саме можуть відбутись зустрічі Зеленського з Путіним та Путіна з Трампом.

Водночас американський лідер казав, що не вважає, що Москва затягує час у переговорах щодо припинення війни. Також він додав, що має червоні лінії, які змусять його вийти з переговорів, але поки він не готовий їх назвати.

Нагадаємо, 19 травня президенти Росії та США зідзвонились. Дзвінок диктатора РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа завершився після двогодинної розмови.

Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною». Він «висловив подяку» Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

«Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру», – заявив Путін. За словами диктатора, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні.

Згодом, як відомо, Трамп зідзвонився з Зеленським. А потім вони вже разом провели розмову з європейськими лідерами: Макроном, Мелоні, Стуббом, Мерцом і Урсулою фон дер Ляєн.

Український президент дав брифінг та зробив декілька заяв після діалогу з американським лідером.

Зеленський повідомив, що Трампу важливо, щоб Україна та Росія вели прямі перемовини. Президент заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною.

За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Зустріч розглядається за присутності усіх команд: України, Росії, Америки та представників деяких європейських країн.

Раніше ми повідомляли, Financial Times з посиланням на джерело пише, що європейські лідери, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на очільника Кремля.