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Трамп заявив, що Україні буде складно повернути території, втрачені за 11 років війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що Україні буде складно повернути території, втрачені за 11 років війни
Трамп: Вони воювали, вони втратили багато територій
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп знову згадав Крим, заявивши, що півострів «був переданий Росії» за президентства Барака Обами

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні буде дуже складно повернути території, втрачені за 11 років війни з Росією, зокрема Крим. Про це він сказав під час розмови з журналістами, повідомляє «Главком».

У відповідь на запитання, чи досі вважає, що Україна має поступитися частиною своїх земель для досягнення миру, Трамп зазначив:

«Це залежить від того, яку територію. Вони воювали, вони втратили багато територій. І ми зробимо все можливе, працюючи з Україною. Але вони втратили багато територій».

Він також знову згадав Крим, заявивши, що півострів «був переданий Росії» за президентства Барака Обами. Трамп наголосив, що тоді не було жодних боїв чи пострілів, і територію просто передали.

«Тепер вони кажуть: «А чи можете ви його повернути?» Я думаю, що це буде дуже важко зробити. Це було зроблено Бараком Обамою, коли він був президентом, а не мною», – додав Трамп.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Так, у відповідь на запитання про те, які поступки запропонувала РФ, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру, Трамп зазначив: «Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни – досить велика поступка».

Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вірить, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до його заяв про припинення обстрілів України. Журналіст поцікавився, чи прислухається Путін до заклику Трампа.

«Я вірю, що Путін прислухається до мене і зупинить удари по Україні», – відповів президент США. 

Теги: Крим війна Дональд Трамп

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