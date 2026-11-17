Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про посилення обмежень на доступ Китаю до передових мікросхем штучного інтелекту від таких виробників, як Nvidia. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Це рішення оприлюднили саме тоді, коли американський лідер вирушив до Азії для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном, які мають відбутися в четвер на саміті АТЕС у південнокитайському місті Шеньчжень. Голова Спеціального комітету Палати представників у справах Китаю республіканець Джон Муленар привітав нові правила, заявивши, що Америка серйозно налаштована закрити небезпечні лазівки в експортному контролі.

Новий регламент спрямований на боротьбу з використанням закордонних дата-центрів і контрабандою мікросхем. Відтепер постачання передових чіпів до п’яти країн із підвищеним ризиком їх перенаправлення до КНР – Сінгапуру, Таїланду, Малайзії, Індонезії та Бразилії – потребуватиме експортної ліцензії США (виняток зроблено лише для американських компаній, які самі експлуатують дата-центри в цих державах).

Крім того, іноземні центри обробки даних, які надають значні обчислювальні потужності фірмам зі штаб-квартирою в Китаї, зобов'язані отримати американські ліцензії протягом 90 днів, інакше на них чекають експортні обмеження. Також обмежуються поставки чіпів до центрів із потужністю вище певного порогу, проте ліцензування не торкнеться систем інтернет-магазинів і соцмереж, які не загрожують нацбезпеці.

Нове положення офіційно скасовує постанову часів Джо Байдена про глобальне ліцензування ШІ-чіпів: на початку 2025 року Мінторг США відмовився її застосовувати, пообіцявши замінити, але зволікання до понеділка дозволило мікросхемам Nvidia на мільярди доларів потрапити до центрів, якими користуються китайські ШІ-компанії.

Оголошення правил відбулося за кілька днів після відставки гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга на тлі повідомлень про його роман зі співробітницею сінгапурської хмарної компанії Megaspeed. Цей партнер Nvidia, який орендує обчислювальні потужності, потрапив під пильну увагу через підозри в незаконному перенаправленні чіпів до Китаю (15 листопада в самій Megaspeed заявили про дотримання всіх законів та експортних вимог США).

Колишня чиновниця Міністерства торгівлі Кейт Корен зазначила, що скандал навколо Хуанга, який раніше активно просував ідею продажу чіпів Пекіну, схилив політику США в бік жорсткого контролю, а нові правила матимуть набагато сильніший вплив на Китай, ніж внесення однієї компанії до «чорного списку». Сама Nvidia відмовилася коментувати нововведення, водночас Дональд Трамп публічно підтримав заклики щодо можливого повернення Хуанга на посаду керівника компанії.

На тлі скандалу з Nvidia розгорнулися суперечки й усередині американської адміністрації. Міністр фінансів Скотт Бессент повідомив, що чотири урядові відомства підтримали внесення Megaspeed до торговельного «чорного списку», проте відповідальне за це Міністерство торгівлі так цього і не зробило. Через критику за недбалість у Білому домі навіть обговорювали можливе звільнення міністра торгівлі Говарда Латніка, однак перед вильотом до Азії Трамп запевнив журналістів, що замінювати його не планує, і взяв міністра із собою в поїздку.

Розбіжності в команді президент США пояснив наявністю різних точок зору на відносини з Пекіном, назвавши обидва підходи прийнятними. Водночас у самому Мінторгу уточнили, що нове правило розроблялося Міністерством фінансів та Радою національної безпеки Білого дому.