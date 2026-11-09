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Директором Balenciaga вперше за понад 100 років стала жінка

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Мартін Роуз раніше співпрацювала з Balenciaga перед призначенням на посаду директорки
фото: Andreas Larsson

Чорношкіра дизайнерка стала другою начальницею європейського модного дому в історії

Модний дім Balenciaga вперше очолить жінка. Новою креативною директоркою бренду стала британська дизайнерка Мартін Роуз. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Guardian.

Так, Мартін Роуз стала першою жінкою-керівницею Balenciaga за 109 років існування модного дому. Нова очільниця замінить П’єрпаоло Піччолі. Крім того, вона є другою темношкірою жінкою, яка очолила європейський модний дім. Першою була Грейс Вейлз Боннер, у 2025 році її призначили креативною директоркою чоловічого одягу Hermès.

Мартін Роуз має власний бренд, що зробив її однією з найвпливовіших дизайнерок чоловічого одягу. Її роботи носили Джастін Бібер, Тімоті Шаламе та Дрейк. Серед шанувальників дизайнерки також Ріанна та Гейлі Бібер. Раніше Роуз працювала у відділі чоловічого одягу Balenciaga.

Одна з моделей колекції Мартін Роуз
Одна з моделей колекції Мартін Роуз
фото: Pascal Gambarte/Martine Rose

«Для мене велика честь бути призначеною креативною директоркою Balenciaga, модного дому з надзвичайною спадщиною та безстрашним творчим духом. Balenciaga формували видатні творчі таланти, які працювали до мене. Я прагну шанувати цю спадщину та з нетерпінням чекаю можливості створити наступний розділ цієї багатої та прекрасної історії», – прокоментувала свою посаду дизайнерка.

Одна з моделей колекції Мартін Роуз
Одна з моделей колекції Мартін Роуз
фото: Pascal Gambarte/Martine Rose

Мартін Роуз народилася на півдні Лондона в родині ямайського бухгалтера та британської медсестри. Навчалася в Camberwell College of Arts, а потім вивчала моду в Middlesex University. У 2002 році разом із другом заснувала лінію футболок, а згодом зосередилася на власному бренді.

До слова, Ірина Данилевська залишила посаду CEO Ukrainian Fashion Week. Новою очільницею Тижня моди стала Єлизавета Ущека, яка останні п'ять років керувала Департаментом комунікацій організації.  Єлизавета Ущека приєдналася до команди Ukrainian Fashion Week у 2021 році. За п'ять років її зона відповідальності розширювалася: вона працювала з медіанапрямом, комунікаціями, міжнародними проєктами та спеціальними ініціативами.

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Теги: стиль мода одяг США

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