Директором Balenciaga вперше за понад 100 років стала жінка

Мартін Роуз раніше співпрацювала з Balenciaga перед призначенням на посаду директорки

Чорношкіра дизайнерка стала другою начальницею європейського модного дому в історії

Модний дім Balenciaga вперше очолить жінка. Новою креативною директоркою бренду стала британська дизайнерка Мартін Роуз. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Guardian.

Так, Мартін Роуз стала першою жінкою-керівницею Balenciaga за 109 років існування модного дому. Нова очільниця замінить П’єрпаоло Піччолі. Крім того, вона є другою темношкірою жінкою, яка очолила європейський модний дім. Першою була Грейс Вейлз Боннер, у 2025 році її призначили креативною директоркою чоловічого одягу Hermès.

Мартін Роуз має власний бренд, що зробив її однією з найвпливовіших дизайнерок чоловічого одягу. Її роботи носили Джастін Бібер, Тімоті Шаламе та Дрейк. Серед шанувальників дизайнерки також Ріанна та Гейлі Бібер. Раніше Роуз працювала у відділі чоловічого одягу Balenciaga.

Одна з моделей колекції Мартін Роуз фото: Pascal Gambarte/Martine Rose

«Для мене велика честь бути призначеною креативною директоркою Balenciaga, модного дому з надзвичайною спадщиною та безстрашним творчим духом. Balenciaga формували видатні творчі таланти, які працювали до мене. Я прагну шанувати цю спадщину та з нетерпінням чекаю можливості створити наступний розділ цієї багатої та прекрасної історії», – прокоментувала свою посаду дизайнерка.

Одна з моделей колекції Мартін Роуз фото: Pascal Gambarte/Martine Rose

Мартін Роуз народилася на півдні Лондона в родині ямайського бухгалтера та британської медсестри. Навчалася в Camberwell College of Arts, а потім вивчала моду в Middlesex University. У 2002 році разом із другом заснувала лінію футболок, а згодом зосередилася на власному бренді.

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