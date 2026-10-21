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Росія оголосила, коли до США вирушить перший танкер із дизелем

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія оголосила, коли до США вирушить перший танкер із дизелем
Росія заявила про підготовку наступних партій пального для США
фото: Getty images, росЗМІ

Кремль планує розширити географію постачання дизеля до кінця 2026 року

Росія оголосила про намір розпочати постачання дизельного пального до Сполучених Штатів Америки. Перший танкер планують відправити вже у четвер, 22 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву віцепрем'єра РФ Олександра Новака.

За словами російського посадовця, водотоннажність судна становить 40 тис. тонн. «Ми задовольнятимемо потреби США в дизелі в межах наших можливостей. Наступні танкери вирушать до США найближчим часом», – заявив Новак.

Крім того, віцепрем'єр РФ запевнив, що ближче до кінця 2026 року російське дизельне пальне зможуть отримувати й інші країни, а не лише Сполучені Штати. Водночас він не уточнив, про які саме держави йдеться.

Раніше Новак заявив, що експорт дизельного пального дозволить російським нафтопереробним підприємствам збільшити обсяги переробки нафти, а бюджету РФ – отримати додаткові доходи. За його прогнозом, до кінця року Росія може наростити експорт дизеля до 3,5 млн тонн на місяць і зайняти близько 10% світового ринку.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизеля на американський та світовий ринки. 

Американські законодавці розкритикували домовленість, заявивши, що закупівля російського пального може забезпечити Москві додаткові доходи для фінансування війни проти України. Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер назвав її «угодою з дияволом».

17 жовтня у Конгресі США було зареєстровано законопроєкт, спрямований на блокування дизельної угоди між Вашингтоном і Москвою. Документ також передбачає обмеження американських інвестицій у російський енергетичний сектор.

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Теги: дизельне пальне пальне росія США експорт

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