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Вперше в історії США мусульманин здобув лідерство на виборах до Сенату

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вперше в історії США мусульманин здобув лідерство на виборах до Сенату
Абдул Ель-Сайєд – американський політик єгипетського походження, представник прогресивного крила Демократичної партії
фото: АР

41-річний демократ єгипетського походження випередив республіканського суперника та вже оголосив про перемогу

Представник прогресивного крила Демократичної партії Абдул Ель-Сайєд лідирує на виборах до Сенату США у штаті Мічиган. Політик, який підтримує Україну та виступає проти американської військової допомоги Ізраїлю, вже оголосив про свою перемогу. У разі підтвердження результатів він стане першим мусульманином в історії американського Сенату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Після підрахунку 79% голосів Ель-Сайєд випереджає кандидата від Республіканської партії Майка Роджерса на п'ять відсоткових пунктів. Попри те, що підрахунок ще триває, демократ уже заявив про свою перемогу.

Перший мусульманин у Сенаті США

Можливе обрання Ель-Сайєда стане історичною подією для американської політики. За всю історію існування Сенату США жоден його член не сповідував іслам. Водночас мусульманські політики раніше вже обиралися до Палати представників Конгресу.

41-річний Абдул Ель-Сайєд народився у Мічигані в родині іммігрантів із Єгипту. Він здобув медичну освіту в Колумбійському університеті, займався епідеміологією та дослідженням соціальних чинників, які впливають на здоров'я населення.

До початку активної політичної діяльності Ель-Сайєд очолював департамент охорони здоров'я Детройта. На цій посаді він займався питаннями громадського здоров'я та організації медичних послуг.

Політична програма та позиція щодо України

Політик належить до прогресивного крила Демократичної партії та виступає за масштабні зміни у соціальній політиці США. Зокрема, він підтримує поширення державної програми медичного страхування Medicare на всіх американців і ліквідацію Імміграційної та митної поліції США (ICE).

Особливу увагу привертає його зовнішньополітична позиція. Ель-Сайєд виступає за припинення американської військової допомоги Ізраїлю та різко критикує дії ізраїльської влади у секторі Гази.

Водночас демократ підтримує подальшу допомогу Україні у протистоянні російській агресії. На своєму передвиборчому сайті він наголошує на необхідності підтримувати держави, які захищаються від зовнішнього нападу.

Перемога на праймеріз

Ще до загальних виборів Ель-Сайєд привернув увагу несподіваним успіхом на праймеріз Демократичної партії. Він випередив досвідчену політикиню Гейлі Стівенс, яку підтримувала частина партійного керівництва та впливові донори.

Після перемоги на внутрішньопартійних виборах Ель-Сайєд закликав демократів об'єднатися. «Ми зобов'язані об'єднатися, і ми це зробимо. Ми об'єднаємося, щоб повернути цю країну», – заявив політик.

Американські політичні оглядачі порівнюють Ель-Сайєда з мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані. Обох політиків об'єднують прогресивні погляди, критичне ставлення до політики Ізраїлю та здатність мобілізувати виборців усупереч позиції партійного керівництва. Водночас Ель-Сайєд, на відміну від Мамдані, не називає себе демократичним соціалістом.

Значення виборів у Мічигані для Демократичної партії

Перемога у Мічигані має особливе значення для демократів. Штат належить до так званих хитких штатів, де підтримка двох основних партій є приблизно співставною, а результати виборів значною мірою залежать від незалежних виборців. Ель-Сайєд претендує на місце чинного сенатора-демократа Гері Пітерса, який вирішив не балотуватися на новий термін.

Якщо перевага демократа збережеться після завершення підрахунку голосів, його обрання стане не лише важливим результатом для Демократичної партії, а й історичним прецедентом для Сенату США.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

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Теги: США Сенат США вибори у США мусульмани

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