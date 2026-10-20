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Росія й Китай посилили вплив в Арктиці: Європа готує відповідь

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія й Китай посилили вплив в Арктиці: Європа готує відповідь
Потепління змінює умови в Арктиці та відкриває нові можливості для судноплавства
фото: Вікіпедія

Євросоюз планує посилити військову та морську безпеку в регіоні й захист критичної інфраструктури

Європейський Союз готує оновлену стратегію щодо Арктики на тлі посилення присутності Росії та зростання інтересу Китаю до регіону. Брюссель планує приділити більше уваги військовій безпеці, морським маршрутам і захисту підводних комунікацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times та заяву глави дипломатії ЄС Каї Каллас.

За даними британського видання, новий підхід Євросоюзу передбачає розвиток спроможностей для роботи в Арктиці, посилення спостереження за морською діяльністю та охорону критичної інфраструктури. Серед можливих напрямів – моніторинг підозрілої навігації, захист підводних кабелів і розвиток морських безпекових центрів. Окрему увагу приділяють так званому тіньовому флоту, який Росія використовує для перевезення нафти в обхід західних обмежень.

Чому Арктика стала важливою для Європи

Потепління змінює умови в Арктиці та відкриває нові можливості для судноплавства. Зокрема, Північний морський шлях уздовж російського узбережжя може стати важливішим для міжнародних перевезень. Контроль над такими маршрутами має економічне й стратегічне значення, а зростання активності в регіоні посилює конкуренцію між державами.

Кая Каллас заявила, що Росія відновлює колишні радянські військові бази та проводить ракетні навчання на крайній півночі. Вона також звернула увагу на зростання інтересу Китаю до Арктики.

«Ми також бачимо, що Китай дедалі більше цікавиться регіоном, тому маємо залишатися пильними», – наголосила Каллас під час Європейського арктичного саміту у фінському Рованіємі 14 вересня 2026 року.

Вона підтвердила, що ЄС готує нову арктичну стратегію, у центрі якої буде безпека. На той момент Каллас повідомляла, що документ планують представити пізніше в жовтні.

Європа планує інвестувати в арктичні технології

Як пише The Times, Євросоюз планує спрямувати 260 млн євро на технології, придатні для роботи в Арктиці. Серед пріоритетів – посилення можливостей європейських країн діяти в складних кліматичних умовах і розвиток криголамного флоту. Росія має значно більші спроможності у сфері криголамів, а Китай також розвиває власні арктичні проєкти.

Для Європи важливим є і захист підводних кабелів, через які передаються дані. Пошкодження таких комунікацій може порушити зв’язок між країнами та роботу цифрової інфраструктури. Моніторинг морської активності має допомогти виявляти підозрілі переміщення суден і можливі загрози для критичних об’єктів.

Водночас оновлення стратегії не означає, що ЄС уже запровадив усі описані заходи. Частина планів ще має бути представлена в офіційному документі. Суму в 260 млн євро та конкретні проєкти наразі слід атрибутувати саме британському виданню, а не подавати як уже затверджений пакет фінансування.

Китай розширює присутність у регіоні

Пекін оголосив себе «приарктичною державою» у 2018 році та розвиває наукові, економічні й транспортні проєкти на півночі. Для Китаю Арктика важлива через доступ до природних ресурсів і перспективу нових морських маршрутів. Росія, яка контролює значну частину арктичного узбережжя, залишається для Пекіна важливим партнером.

Раніше «Главком» писав, що Китай випереджає конкурентів у боротьбі за Арктику. Посилення співпраці Москви й Пекіна в регіоні викликає занепокоєння західних держав, які прагнуть захистити транспортні шляхи та стратегічну інфраструктуру.

Кількість активних криголамів у різних країнах. За наведеними даними, Росія має 57 активних криголамів, Канада – 18, Фінляндія – 10, США – два. Китай має від трьох до п’яти полярних дослідницьких суден зі здатністю долати кригу.
Кількість активних криголамів у різних країнах. За наведеними даними, Росія має 57 активних криголамів, Канада – 18, Фінляндія – 10, США – два. Китай має від трьох до п’яти полярних дослідницьких суден зі здатністю долати кригу.
Інфографіка: Fleck (2025), Rybski (2025).

Для Євросоюзу арктична безпека пов’язана не лише з військовими питаннями. Вона також стосується торгівлі, енергетики, зв’язку та відносин із партнерами по обидва боки Атлантики. Брюссель розраховує координувати дії зі США, Канадою та іншими країнами, зацікавленими у стабільності регіону.

Нагадаємо, Кая Каллас неодноразово попереджала про загрози з боку Росії для європейських держав. Раніше «Главком» повідомляв, що Каллас попередила про нові диверсії РФ у Європі та назвала мету Кремля.

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Теги: Кая Каллас Європейський Союз безпека Арктика військові Європа Китай росія

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