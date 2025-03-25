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«Чат Signal сколихнув Вашингтон»: Керівники розвідки США дають свідчення щодо витоку секретної інформації

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Чат Signal сколихнув Вашингтон»: Керівники розвідки США дають свідчення щодо витоку секретної інформації
Директор ЦРУ Реткліфф і директор національної розвідки Габбард заявляли, що в чаті Signal немає секретної інформації
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Нещодавно до закритого чату, де високопосадовці США обговорювали удари по хуситах в Ємені, додали журналіста

Скандал в США з чатом в месенджері Signal дійшов до «виклику на килим» директора національної розвідки Тулсі Габбарда і директора ЦРУ Джона Реткліффа. Комітет з розвідки Сенату заслухав свідчення щодо поширення секретних матеріалів, зокрема,  планів ударів по об’єктам хуситів у Ємені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Раніше, Журналіста випадково додали до закритого чату адміністрації Трампа. Конгресмени закликали розслідувати скандальний інцидент.

Закінчилося двогодинне слухання спеціального комітету Сенату з розвідки.

Як зазначає видання, представники Трампа стверджують, що вони не зробили нічого поганого. Кілька разів директор ЦРУ Реткліфф і директор національної розвідки Габбард заявляли, що в чаті Signal немає секретної інформації.

«У демократів і принаймні в одного республіканця є більше питань. Тепер група переходить до закритої розмови, де республіканець Янг зазначив, що він задаватиме додаткові запитання. Габбард погодилась на перевірку ситуації. Під час розмови Габбард перебувала за кордоном і не відповідала на запитання про те, за яким телефоном вона була.

Коли слухання закінчилися, Ворнер, віце-голова комісії, знову підняв питання про те, що жоден із представників адміністрації, які були в чаті, не визнали, що це була проблема, і не вибачились. «Небажання учасників цієї панелі навіть вибачитися чи визнати, яка це колосальна помилка, говорить багато про що», – зазначили у виданні.

Як відомо, 15 березня Трамп розпочав широкомасштабні військові удари по єменських хуситах, які приєдналися до Ірану. Ці удари ознаменували початок кампанії США проти хуситів через їхні напади на кораблі в Червоному морі.

За даними Міністерства охорони здоров'я Хуті, в результаті терактів загинула щонайменше 31 людина, ще 101 особа отримала поранення, переважно жінки та діти. Ці удари є найбільшою військовою операцією США на Близькому Сході з моменту вступу Трампа на посаду в січні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волца на тлі інциденту зі зливом даних журналістові Atlantic через чат в месенджері Signal. «Майкл Волц засвоїв урок, і він хороша людина», – наголосив Трамп. Ці слова стали першими суттєвими коментарями Трампа після цього скандалу. Ще напередодні він казав, що нічого не про це не знає. Американський президент повторив, що поява журналіста Джеффрі Ґолдберга в чаті «зовсім не вплинула» на військову операцію.

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Теги: США Сенат США

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