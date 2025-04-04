Рубіо підтвердив порушення режиму часткового припинення вогню з боку РФ

За словами Рубіо, Україна вже показала, що готова і до припинення вогню, і до створення простору для переговорів

Держсекретар США: «Готовність Путіна до миру стане очевидно дуже скоро»

Адміністрація Дональда Трампа очікує від Російської Федерації готовності до припинення війни, яка має стати відомою «через тижні, а не місяці». Зараз же РФ порушує перемир’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо після зустрічі міністрів країн НАТО.

«Якщо буде тактика очікування й затягування, ми не будемо зацікавлені в цьому. І президент Трамп не потрапить у пастку нескінченних переговорів», – заявив він.

За словами Рубіо, «скоро, не через пів року, а через тижні» Росія має ухвалити рішення припинити війну. Якщо ж вона цього не зробить, то США мають переоцінити свою тактику.

Він також додав, що росіяни не погодилися на повне припинення вогню, натомість висунувши ідеї часткового перемир’я, але і їх уже кілька разів порушували.

«Це про дії. Якщо ви не зацікавлені в мирі, тоді ви затягуєте процес, ви придумуєте якісь виправдання... Ми не будемо затягувати це», – каже він.

Нагадаємо, президент України вважає, що у найближчі тижні або місяці є шанси змусити росіян припинити вогонь.

Як повідомлялося, на переговорах в Саудівській Аравії Росія відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах.

До слова, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.